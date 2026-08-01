FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA ve bağlı konfederasyonların tepki gösterdiği FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinin hayata geçirilmeyeceğini açıkladı. UEFA, tartışmalı planın uygulanması hâlinde FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurmuştu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinin hayata geçirilmeyeceğini duyurdu.

FIFA tarafından gündeme getirilen projeye bağlı konfederasyonlar tepki gösterirken UEFA, planın uygulanması hâlinde FIFA organizasyonlarına katılmayacağını açıklamıştı.

Gelen itirazların ardından değerlendirmede bulunan Infantino, üye konfederasyonların çoğunluğunun desteğiyle futbolu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ancak FFE konusunda ortaya çıkan görüş ayrılıklarının ortak hareket etme imkânını zayıflattığını ifade etti.

Projenin mevcut şartlarda belirlenen hedeflere hizmet edemeyeceğini dile getiren Infantino, bu nedenle planın uygulanmasından vazgeçildiğini bildirdi.