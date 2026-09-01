CEV çeyrek final için kritik randevu! Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Grup aşamasını 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, 13 puanla A Grubu'nu ikinci sırada bitirdi. Son şampiyon unvanıyla turnuvada mücadele eden ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi ise Azerbaycan oldu.