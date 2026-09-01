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CEV çeyrek final için kritik randevu! Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CEV çeyrek final için kritik randevu! Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak. 1 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede milli takım, İstanbul'da çeyrek final bileti arayacak. Maçın saati, yeri ve çeyrek final yolundaki olası rakibi belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Grup aşamasını 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, 13 puanla A Grubu'nu ikinci sırada bitirdi. Son şampiyon unvanıyla turnuvada mücadele eden ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi ise Azerbaycan oldu.

Filenin Sultanları, 1 Eylül'de Azerbaycan karşısında sahaya çıkacak. (A Haber Grafik Ekibi)Filenin Sultanları, 1 Eylül'de Azerbaycan karşısında sahaya çıkacak. (A Haber Grafik Ekibi)

TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Voleybolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Azerbaycan karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu.

Filenin Sultanları, 1 Eylül 2026 Salı günü saat 19.00'da Azerbaycan karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşmanın galibi adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak.

Filenin Sultanları'nın Azerbaycan karşılaşması Sinan Erdem'de oynanacak. (A Haber Foto Arşivi)Filenin Sultanları'nın Azerbaycan karşılaşması Sinan Erdem'de oynanacak. (A Haber Foto Arşivi)

TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Milli takım, grup etabındaki karşılaşmalarını da aynı salonda gerçekleştirdi. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Filenin Sultanları, tribünlerin desteğiyle Azerbaycan karşısında hata yapmak istemiyor.

Türkiye-Azerbaycan maçı TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.Türkiye-Azerbaycan maçı TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Filenin Sultanları'nın Azerbaycan ile oynayacağı son 16 turu karşılaşması yarın saat 19.00'da başlayacak. Çeyrek final yolunda büyük önem taşıyan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

FİLENİN SULTANLARI GRUPTA NASIL BİR PERFORMANS GÖSTERDİ?

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk dört maçını kazanarak son karşılaşmasına namağlup çıkmıştı. Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya karşısında galibiyet alan ay-yıldızlı ekip, son maçında ise Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Polonya karşısında alınan yenilgiye rağmen 13 puana ulaşan Türkiye, grubu ikinci sırada tamamladı.

Sıra
Takım
Galibiyet
Mağlubiyet / Puan
1
Polonya
— / —
2
Türkiye
4
1 / 13

Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi ise C Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Azerbaycan oldu. Eşleşme, grup maçlarının tamamlanmasının ardından kesinleşti.

Azerbaycan engelini aşan Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli olacak.Azerbaycan engelini aşan Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli olacak.

TÜRKİYE KAZANIRSA ÇEYREK FİNALDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Filenin Sultanları için Azerbaycan karşılaşmasının önemi yalnızca son 16 turunu geçmekle sınırlı değil. Milliler, rakibini mağlup ettiği takdirde çeyrek finalde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye, Azerbaycan karşısında galip gelerek çeyrek finale yükselmeye çalışacak.Türkiye, Azerbaycan karşısında galip gelerek çeyrek finale yükselmeye çalışacak.

CEV 2026 AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

Tarih
Saat
Karşılaşma
31 Ağustos 2026 Pazartesi
16.00
Hollanda - Slovenya
31 Ağustos 2026 Pazartesi
19.00
Polonya - Portekiz
1 Eylül 2026 Salı
16.00
Belçika - Almanya
1 Eylül 2026 Salı
19.00
Türkiye - Azerbaycan

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