Yüksel Yıldırım’dan taraftara sitem: “Bizi yalnız bırakıyorlar”

Fenerbahçe'nin yıldızlarla dolu kadrosu karşısında eksik Samsunspor'un en iyi şekilde mücadele ettiğini belirten Yüksel Yıldırım, " Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet için geleceğini biliyorduk. Biz de elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama maalesef Göztepe maçında nasıl 3. dakikada yediysek, burada da yine maçın 3. dakikasında gol yedik. İkinci yarı yine öyle oldu. Aynısı Göztepe maçında da oldu. Samsunspor'un demek ki maçın başında bu gol yeme alışkanlığını sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım, gerekeni yapması gerekiyor. Onun dışında bu kadar eksikle biz Fenerbahçe'ye karşı direndik. Gördüğünüz gibi Marius sakattı, Fatih Kaya oynuyordu. Fatih Kaya 15. dakikada sakatlandı. O da çıkınca Fenerbahçe'ye karşı santrforsuz oynuyorsunuz. Fenerbahçe sizi böyle yakalarsa biz 2-0'a göre ucuz kurtulduk. Açık ve net söylüyorum, Fenerbahçe fark yapabilirdi ama takım gerçekten direndi." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİZE SAHİP ÇIKACAK HİÇ KİMSE YOK"

Transferin Samsunspor için sona erdiğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Transfer yapamıyoruz çünkü boşluğumuz yok. Bütün takımların sıkıntısı o. Transfer artık bizim için çok da önemli değil. Yapabilsek çok önemli de yapamazsak yapacak bir şey yok. Önümüzdeki kadroyla gideceğiz. Sakatlar gelince, dediğim gibi, kanatlarımız yok. İki tane kanat oynuyor, alternatif koyamıyoruz yerine. Santrfor sakatlanıyor, yerine santrfor koyamıyoruz. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm ama takım iyi mücadele verdi Fenerbahçe'ye karşı. Ben futbolcularımı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarın karşılaşmada takımı yalnız bıraktığını belirten Yıldırım, "Ama en üzüldüğüm nokta bugün Fenerbahçe Samsun'a gelmiş, taraftar bizi yalnız bırakıyor. Bir sürü bahaneleri var: Stat uzak, fiyat pahalı, o pahalı, şu pahalı… Bıraksınlar bunu. İşte geliyor. Bir sürü Fenerbahçe'nin dünya yıldızı var. Bunu para verip seyredeceksin. Futbol dünyası böyle gidiyor. Futbolda bir oyuncu almak için çok fazla paralar veriyoruz, milyon eurolar. Bunu gidip de üç dolar, beş dolar ya da eurolarla bilet satarak yapamazsın. Samsun'un başka hiçbir geliri yok. Tamamen ben karşılıyorum. Forma reklamlarını kendim veriyorum. Türkiye'de bize sahip çıkacak hiç kimse yok." dedi.

Gabriele'nin performansını da değerlendiren Yıldırım, "Gabriele'yi bugün çok beğendim defansta. İlk defa oynadı çocuk. Takımı daha yeni tanıyor. Diğer arkadaşlar da yeni yeni bir şeyler yapıyor. Ben Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hayırlısı olsun. Onların amacı bu sene Aziz Yıldırım başkanlığında şampiyon olmak. Hedefleri var. Bizim de hedefimiz, dediğim gibi, beşinciliği kovalamak. Olmazsa altıncı oluruz, yedinci oluruz ama Samsunspor'un ölüsü bu ligde ilk 8'de olur. Bu kesin. Çünkü bizim sakatlarımız geldiğinde başka bir Samsunspor olacağız. Milli takım arasından sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u izleyecek. O zamana kadar alabildiğince puan almaya çalışacağız. İlk 5 hafta fikstürümüz çok zor. Onun için Samsunspor'un 3 haftada 4 puanı var. Kötü değil, iyi de değil." açıklamasında bulundu.