-°C
CANLI YAYIN

Süper Lig'de flaş karar: Gaziantep FK Radoi ile yollarını ayırdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Süper Lig'de flaş karar: Gaziantep FK Radoi ile yollarını ayırdı

Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Geçen sezonun son 4 maçında puan alamayan Rumen teknik adam, bu sezon çıktığı 3 karşılaşmada ise 4 puan topladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

4 PUAN TOPLAYABİLDİ

Geçen sezonun bitimine 4 maç kala göreve getirilen Rumen teknik adam yönetiminde Gaziantep FK, söz konusu müsabakalarda puan alamamıştı. Radoi yönetimindeki Gaziantep temsilcisi, bu sezon yaptığı 3 karşılaşmada ise 4 puan toplamıştı.

Leao Galatasaray’da: İşte sözleşme detaylarıLeao Galatasaray’da: İşte sözleşme detayları LEAO GALATASARAY'DA: İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Trabzonspor Amedspor deplasmanında! Diyarbakır'da kritik randevu
Sonraki Haber
Trabzonspor Amedspor deplasmanında! Diyarbakır'da kritik randevu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın