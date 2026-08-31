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Trabzonspor Amedspor deplasmanında! Diyarbakır'da kritik randevu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor Amedspor deplasmanında! Diyarbakır'da kritik randevu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır Stadı'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor ilk kez karşı karşıya geliyor. İki ekip, 3. hafta mücadelesinde Diyarbakır Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

  • AMED: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Orban.

  • TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Melih, Salah, Muçi, Aral, Onuachu.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen üstlenecek, dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Trabzonspor Amedspor deplasmanında! Diyarbakır'da kritik randevu - 1

TRABZONSPOR NAMAĞLUP DEVAM ETMEK İSTİYOR

Trabzonspor ise ilk haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 puana ulaştı ve namağlup yoluna devam etti.

Trabzonspor Amedspor deplasmanında! Diyarbakır'da kritik randevu - 2

TRABZONSPOR'UN YENİ TAKIMLARA KARŞI KARNESİ

Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla Süper Lig'deki 66'ncı farklı rakibiyle karşılaşacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etti.

Süper Lig'e aynı sezon yükselen ekiplerle oynadığı son 10 maçta Trabzonspor'un 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Trabzonspor Amedspor deplasmanında! Diyarbakır'da kritik randevu - 3

AMED SAHASINDA 2'DE 2 PEŞİNDE

Son lig maçında Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında ligde üst üste ikinci yenilgisini almamak için mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'in ilk iki haftasındaki hücum verileri de dikkati çekiyor. Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Diyarbakır temsilcisi, Trabzonspor karşısında hücumdaki üretkenliğini artırmaya çalışacak.

Trabzonspor Amedspor deplasmanında! Diyarbakır'da kritik randevu - 4

TRABZONSPOR DEPLASMANDA ETKİLİ

Trabzonspor, 2026 yılında Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 10 maçın yalnızca birini kaybetti. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı ve bu süreçte ligin deplasmanda en fazla puan kazanan takımı oldu. Sezonun ilk iki haftasında savunma performansıyla da dikkati çeken Trabzonspor, rakiplerine yalnızca bir direkt hücum fırsatı tanıdı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, yabancı teknik direktörlere karşı çıktığı son 18 Süper Lig maçının 15'inde yenilmedi. Tekke'nin bu karşılaşmalardaki 3 yenilgisi de Fenerbahçe'yi çalıştıran yabancı teknik direktörlere karşı geldi.

Trabzonspor Amedspor deplasmanında! Diyarbakır'da kritik randevu - 5

DİAGNE'NİN TRABZONSPOR'A KARŞI GOL KATKISI DİKKATİ ÇEKİYOR

Amed Sportif Faaliyetler'in gol yollarındaki önemli isimlerinden Mbaye Diagne, Trabzonspor'a karşı çıktığı 5 Süper Lig maçında 4 gol kaydetti. Trabzonspor'da ise Muhammed Salah, bordo-mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk lig maçında İstanbul Başakşehir karşısında 2 gol attı.

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