Trabzonspor Amedspor deplasmanında! Diyarbakır'da kritik randevu
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır Stadı'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor ilk kez karşı karşıya geliyor. İki ekip, 3. hafta mücadelesinde Diyarbakır Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
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AMED: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Orban.
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TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Melih, Salah, Muçi, Aral, Onuachu.
DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA
Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen üstlenecek, dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkunses olacak.
TRABZONSPOR NAMAĞLUP DEVAM ETMEK İSTİYOR
Trabzonspor ise ilk haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 puana ulaştı ve namağlup yoluna devam etti.
TRABZONSPOR'UN YENİ TAKIMLARA KARŞI KARNESİ
Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla Süper Lig'deki 66'ncı farklı rakibiyle karşılaşacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etti.
Süper Lig'e aynı sezon yükselen ekiplerle oynadığı son 10 maçta Trabzonspor'un 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.