Millilerden Avrupa'da gövde gösterisi! Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki 4. galibiyetini aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine nefes aldırmayan Filenin Sultanları, 28 Ağustos Cuma günü grubun son maçında Polonya karşısına çıkacak.
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya karşısında zaman zaman zorlansa da kritik anlarda ortaya koyduğu oyunla parkeden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
AVRUPA'DA KAYIP YOK
Milliler, A Grubu'ndaki 4. maçında Almanya'yı 21-25, 27-25, 20-25 ve 19-25'lik setlerle geçti. 117 dakika süren mücadelede Türkiye, rakibinin direncini kırarak üst üste 4. galibiyetini elde etti.
SON RAKİP POLONYA
Almanya engelini de aşan Filenin Sultanları, gözünü grubun son maçına çevirdi. Milliler, 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek.