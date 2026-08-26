Kenan Yıldız'dan kötü haber: 3 ay sahalardan uzak kalacak iddiası
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Juventus'un Frosinone ile oynadığı Serie A'nın ilk hafta maçında sakatlanan Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. La Gazzetta dello Sport, milli yıldızın ameliyat olacağını ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Juventus, Serie A'nın ilk haftasında Frosinone ile karşı karşıya geldi. Torino ekibinde forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı.
AMELİYAT OLACAK! EN AZ 3 AY YOK
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Kenan Yıldız'ın ameliyat olacak ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.
ULUSLAR LİGİ'Nİ KAÇIRACAK
Aralık ayında sahalara geri dönmesi beklenen Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.