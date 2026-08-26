Kenan Yıldız'dan kötü haber: 3 ay sahalardan uzak kalacak iddiası

Juventus'un Frosinone ile oynadığı Serie A'nın ilk hafta maçında sakatlanan Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. La Gazzetta dello Sport, milli yıldızın ameliyat olacağını ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.