Ferencvaros-Trabzonspor maçı naklen ve şifresiz ATV'de! İşte muhtemel 11'ler
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros ile yarın rövanşta karşılaşacak. Groupama Arena'daki mücadele TSİ 21.30'da başlayacak ve naklen, şifresiz olarak atv'den yayınlanacak. İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek. Groupama Arena'daki oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
NAKLEN VE ŞİFRESİZ OLARAK ATV'DE
Futbolseverler, Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki kritik sınavını naklen ve şifresiz olarak atv ekranlarından takip edebilecek.
SLOVEN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
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Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph.
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Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovskyi, Mohamed Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Paul Onuachu
BORDO MAVİLİLER ZORU BAŞARMAYI DENEYECEK
İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR TARAFTARI YER ALAMAYACAK
Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak. UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de bordo-mavili taraftarlar tribünde yer alamayacak.
FERENCVAROS İLE 4. MAÇ
Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile 4. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 3 maçta bordo-mavililer 1, rakibi ise 2 kez galip geldi.
Trabzonspor, iki takım arasında 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybetmiş, evinde 1-0 galip gelmişti.
Karadeniz ekibi, iki takım arasındaki ilk maçta ise sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.
AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER
Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı.
Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başarmıştı.
Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında deplasmanda 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.
EN FARKLI GALİBİYET
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu. Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.