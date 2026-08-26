Fenerbahçe'nin kader gecesi! Şampiyonlar Ligi için 90 dakikalık Olimpik Lyon sınavı: İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak. Groupama Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da kadroda yer alamayacak. İşte muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
- Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner (Tagliafico), Tessmann, Bidstrup, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.
- Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.
DÜDÜK İTALYAN MARİANİ'DE
Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak.
SONU ŞAMPİYONLAR LİGİ OLSUN
Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.
KANARYA NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek.
Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.