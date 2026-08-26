Kenan Yıldız'dan kötü haber: 2 aydan fazla sahalardan uzak kalacak

Juventus'un Frosinone ile oynadığı Serie A'nın ilk hafta maçında sakatlanan Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. Fransız medyasından L'Equipe, milli yıldızın ameliyat olacağını ve 2 aydan fazla sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Juventus, Serie A'nın ilk haftasında Frosinone ile karşı karşıya geldi. Torino ekibinde forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı.

AMELİYAT OLACAK! SAKATLIĞI 2 AYI GEÇECEK

Fransız medyasından L'Equipe'in haberine göre, Kenan Yıldız'ın ameliyat olacak ve 2 aydan fazla bir süre forma giyemeyecek.

ULUSLAR LİGİ'Nİ KAÇIRACAK

Aralık ayında sahalara geri dönmesi beklenen Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.