Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig’de 2026-2027 sezonu heyecanı yarın (14 Ağustos Cuma) oynanacak Galatasaray - Çorum FK mücadelesiyle start alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligin ilk haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. 2026-27 sezonunun ilk haftası yarın oynanacak Galatasaray - Çorum FK maçıyla başlayacak. Ligin ilk haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
14 AĞUSTOS CUMA
21.30 Galatasaray - Çorum FK: Batuhan Kolak
15 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Gürcan Hasova
19.00 TÜMOSAN Konyaspor – Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu
21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
16 AĞUSTOS PAZAR
19.00 İstanbul Başakşehir FK - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: Halil Umut Meler
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
17 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 Samsunspor - Göztepe: Kadir Sağlam