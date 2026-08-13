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Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri belli oldu!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig’de 2026-2027 sezonu heyecanı yarın (14 Ağustos Cuma) oynanacak Galatasaray - Çorum FK mücadelesiyle start alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligin ilk haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. 2026-27 sezonunun ilk haftası yarın oynanacak Galatasaray - Çorum FK maçıyla başlayacak. Ligin ilk haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

14 AĞUSTOS CUMA

21.30 Galatasaray - Çorum FK: Batuhan Kolak

15 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Gürcan Hasova

19.00 TÜMOSAN Konyaspor – Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu

21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

16 AĞUSTOS PAZAR

19.00 İstanbul Başakşehir FK - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: Halil Umut Meler

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

17 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Samsunspor - Göztepe: Kadir Sağlam

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