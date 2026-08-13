12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı! Ömer Kutluay ve Darius Karutasu ilk kez kadroda

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Litvanya ve İzlanda maçları aday kadrosu belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan listede, Ömer Kutluay ve Darius Karutasu ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilerek dikkat çekti.