2027 İspanya Süper Kupa İstanbul'da yapılacak

Dünya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan İspanya Süper Kupası, 2027 yılında Türkiye'de sahne alacak. Dev turnuva, 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.