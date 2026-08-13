Beşiktaş Hradec Kralove’yi geçti, play-off’a yükseldi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı’nda taraftarının önünde de galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı. "Kara Kartal" play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.