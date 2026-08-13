Beşiktaş Hradec Kralove’yi geçti, play-off’a yükseldi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı’nda taraftarının önünde de galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı. "Kara Kartal" play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi.
İLK YARI
1. dakikada Murillo'nun sağ taraftan içeri yerden pasında savunmadan seken topa arka direkte İlhan Fakılı'nın dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Orkun'un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
37. dakikada Van Buren'in pasında Sloncik'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.
40. dakikada Olaitan'ın pasına hareketlenen Cerny'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda top sağ alt köşeden filelere gitti. 1-0
İKİNCİ YARI
79. dakikada Hradec Kralove tehlikeli geldi. Kısa paslar sonucu ceza sahasına sağ çaprazdan giren Uhrincat'ın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
83. dakikada ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlkanova'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak üstten kornere gitti.
86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın pasında kayarak şutunu çıkaran Trossard'ın vuruşunda kaleci Zadrazil, topu çelmeyi başardı.
90+1. dakikada kullanılan frikikte sırtı dönük kafa vuruşu yapan Cech'in şutunda kaleci Nübel, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Beşiktaş, müsabakayı 1-0 kazanarak play-off turuna yükseldi.