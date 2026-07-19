Oulai resmen Fiorentina'da! Trabzonspor kasasını doldurdu: İşte transferin maliyeti...

Trabzonspor, Christ Oulai'nin Fiorentina'ya transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bordo-mavililer, bu satıştan 30 milyon euronun üzerinde bonservis geliri elde edecek.

Trabzonspor, genç yıldızı Christ Ravynel Inao Oulai'nin İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, ayrılığı sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal mesajla duyurdu. Paylaşımda, "Bazı hikayeler kısa sürse de derin izler bırakır. Christ Inao Oulai'nin hikayesi de tam olarak böyleydi... Trabzonspor formasıyla geçirdiğin kısa sürede; geride bıraktığın izler, yüzlerde bıraktığın tebessüm ve hiç bitmeyen enerjinle hep hatırlanacaksın. Bu büyük ailenin bir parçası olduğun için teşekkürler. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi.

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Öte yandan Trabzonspor, transferin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, Oulai'nin kesin transferi karşılığında kulübün 26 milyon euro garanti bedel ile 4 milyon 61 euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30 milyon 61 euro gelir elde edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, oyuncunun gelecekte gerçekleşecek bir sonraki transferinden elde edilecek net bonservis gelirinin yüzde 10'unun da Trabzonspor'a ödeneceği ifade edildi.