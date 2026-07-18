CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Mohamed Salah sesleri yükseliyor! İşte konuşulan rakamlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Mohamed Salah için dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Mısırlı yıldızın Suudi Arabistan'dan aldığı yüksek maaş teklifini geri çevirdiği, kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı ve siyah-beyazlı kulüple yürütülen görüşmelerde maaş konusunda önemli mesafe kat edildiği öne sürüldü. Transferde son kararın bonuslar, imza parası ve imaj hakları gibi detaylara bağlı olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş'ta Mohamed Salah sesleri yükseliyor! İşte konuşulan rakamlar 1

MOHAMED SALAH TRANSFERİNDE BEŞİKTAŞ İDDİASI GÜÇLENDİ

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemindeki en flaş isimlerden biri Mohamed Salah oldu. Siyah-beyazlı kulübün Mısırlı yıldızla yürüttüğü görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Mohamed Salah sesleri yükseliyor! İşte konuşulan rakamlar 2
Transfer sürecinin henüz resmi olarak sonuçlanmadığı belirtilirken, tarafların maaş ve sözleşme detayları üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.
Beşiktaş'ta Mohamed Salah sesleri yükseliyor! İşte konuşulan rakamlar 3

TARAFTARIN SALAH TEZAHÜRATI GÜNDEM OLDU

Leandro Trossard'ın imza töreninde Beşiktaş taraftarı uzun süre "Ya Allah, bismillah. Mohamed Salah" tezahüratında bulundu.

Beşiktaş'ta Mohamed Salah sesleri yükseliyor! İşte konuşulan rakamlar 4
Transfer beklentisinin yükseldiği ortamda Başkan Serdal Adalı'nın taraftara verdiği yüz ifadesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Beşiktaş'ta Mohamed Salah sesleri yükseliyor! İşte konuşulan rakamlar 5

MENAJERİNİN BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaya göre Mohamed Salah, menajeri Ramy Abbas aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

Futbol direktörü Önder Özen'in olumlu raporunun ardından Başkan Serdal Adalı'nın transfer için girişim başlattığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Mohamed Salah sesleri yükseliyor! İşte konuşulan rakamlar 6

SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİĞİ İDDİASI

Haberde yer alan iddiaya göre 34 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon euro seviyesinde teklif almasına rağmen önceliğini Beşiktaş'a verdi.

Ayrıca Salah'ın ailesinin, özellikle de eşinin İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Mohamed Salah sesleri yükseliyor! İşte konuşulan rakamlar 7

MAAŞ PAZARLIĞINDA KRİTİK AŞAMA

İddiaya göre Ramy Abbas, yıllık 12 milyon euro garanti ücret talebini Beşiktaş yönetimine iletti.

Siyah-beyazlıların ise bu rakamı performans bonuslarıyla tamamlayabileceklerini bildirdiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ta Mohamed Salah sesleri yükseliyor! İşte konuşulan rakamlar 8

SÖZLEŞME FORMÜLÜ MASADA

Tarafların 1+1 yıllık veya doğrudan 2 sezonluk sözleşme seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

Transferde imza parası, bonus sistemi ve imaj hakları gibi maddelerin görüşüldüğü kaydedildi.

Beşiktaş'ta Mohamed Salah sesleri yükseliyor! İşte konuşulan rakamlar 9

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Mohamed Salah, geride kalan sezonda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda:

  • 41 maça çıktı
  • 12 gol attı
  • 10 asist yaptı
  • 3.150 dakika süre aldı

Transfermarkt verilerine göre deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin