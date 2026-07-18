SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİĞİ İDDİASI Haberde yer alan iddiaya göre 34 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon euro seviyesinde teklif almasına rağmen önceliğini Beşiktaş'a verdi. Ayrıca Salah'ın ailesinin, özellikle de eşinin İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

MAAŞ PAZARLIĞINDA KRİTİK AŞAMA İddiaya göre Ramy Abbas, yıllık 12 milyon euro garanti ücret talebini Beşiktaş yönetimine iletti. Siyah-beyazlıların ise bu rakamı performans bonuslarıyla tamamlayabileceklerini bildirdiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

SÖZLEŞME FORMÜLÜ MASADA Tarafların 1+1 yıllık veya doğrudan 2 sezonluk sözleşme seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. Transferde imza parası, bonus sistemi ve imaj hakları gibi maddelerin görüşüldüğü kaydedildi.