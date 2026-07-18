Beşiktaş'ta Mohamed Salah sesleri yükseliyor! İşte konuşulan rakamlar
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Mohamed Salah için dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Mısırlı yıldızın Suudi Arabistan'dan aldığı yüksek maaş teklifini geri çevirdiği, kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı ve siyah-beyazlı kulüple yürütülen görüşmelerde maaş konusunda önemli mesafe kat edildiği öne sürüldü. Transferde son kararın bonuslar, imza parası ve imaj hakları gibi detaylara bağlı olduğu belirtiliyor.
MOHAMED SALAH TRANSFERİNDE BEŞİKTAŞ İDDİASI GÜÇLENDİ
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemindeki en flaş isimlerden biri Mohamed Salah oldu. Siyah-beyazlı kulübün Mısırlı yıldızla yürüttüğü görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği iddia edildi.
TARAFTARIN SALAH TEZAHÜRATI GÜNDEM OLDU
Leandro Trossard'ın imza töreninde Beşiktaş taraftarı uzun süre "Ya Allah, bismillah. Mohamed Salah" tezahüratında bulundu.
MENAJERİNİN BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
İddiaya göre Mohamed Salah, menajeri Ramy Abbas aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.
Futbol direktörü Önder Özen'in olumlu raporunun ardından Başkan Serdal Adalı'nın transfer için girişim başlattığı belirtildi.