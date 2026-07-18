UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Türk takımlarının yeri...

Ön eleme turu maçlarının ardından güncellenen puan tablosu, kulüplerin Avrupa kupalarındaki konumunu ve gelecek sezonlardaki muhtemel avantajlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin güncel sıralamadaki yerleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

UEFA kulüpler sıralaması, takımların son beş sezonda Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlara göre şekillenirken, temsilcilerimizin performansı Türkiye'nin ülke puanına da doğrudan katkı sağlıyor.