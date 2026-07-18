UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Türk takımlarının yeri...
UEFA organizasyonlarında 2026-2027 sezonu ön eleme maçlarıyla başladı. Güncellenen kulüpler sıralamasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni konumu merak konusu olurken, Türk takımlarının Avrupa'daki puan tablosu yeniden şekillendi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA sıralamasındaki konumu...
Avrupa futbolunda 2026-2027 sezonunun başlamasıyla birlikte UEFA kulüpler sıralaması da yeniden gündemin merkezine yerleşti.
Ön eleme turu maçlarının ardından güncellenen puan tablosu, kulüplerin Avrupa kupalarındaki konumunu ve gelecek sezonlardaki muhtemel avantajlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin güncel sıralamadaki yerleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
UEFA kulüpler sıralaması, takımların son beş sezonda Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlara göre şekillenirken, temsilcilerimizin performansı Türkiye'nin ülke puanına da doğrudan katkı sağlıyor.
Ön eleme turuyla birlikte başlayan yeni sezonda alınacak her puan, kulüplerin UEFA sıralamasındaki yerini doğrudan etkileyecek. Avrupa'nın dev kulüpleri arasındaki rekabet hız kesmeden sürerken, temsilcilerimizin elde edeceği başarılar hem kulüp puanlarına hem de Türk futbolunun Avrupa'daki konumuna önemli katkı sunacak.
Gözler ise güncellenen UEFA kulüpler sıralamasında temsilcilerimizin elde edeceği yeni derecelere çevrildi.
İşte UEFA kulüpler sıralamasında Türk takımlarının yeni yeri...
1- Bayern Münih | 121.500 puan
2- Arsenal | 119.000 puan
3- Real Madrid | 114.500 puan
4- Paris Saint Germain | 113.000 puan
5- Inter | 109.000 puan
6- Manchester City | 98.500 puan
7- Barcelona | 98.250 puan
8- Liverpool | 97.000 puan
9- Bayer Leverkusen | 91.000 puan
10- Borussia Dortmund | 90.750 puan
11- Atletico Madrid | 85.750 puan
12- Aston Villa | 83.000 puan
13- Tottenham | 82.000 puan
14- Fiorentina | 76.250 puan
15- Roma | 74.750 puan
16- Chelsea | 74.250 puan
17- Porto | 70.750 puan
18- Benfica | 70.000 puan
19- Club Brugge | 68.250 puan
20- Sporting Lizbon | 68.000 puan
21- Atalanta | 68.000 puan
22- Real Betis | 63.500 puan
23- PSV Eindhoven | 61.250 puan
24- Milan | 59.000 puan
25- Manchester United | 58.500 puan
26- Freiburg | 56.500 puan
27- Eintracht Frankfurt | 55.000 puan
28- Olimpiakos | 54.250 puan
29- Napoli | 54.000 puan
30- Fenerbahçe | 52.750 puan
31- Juventus | 52.250 puan
32- Lille | 51.750 puan
33- Shakhtar Donetsk | 50.250 puan
34- Lazio | 50.000 puan
35- AZ Alkmaar | 49.875 puan
36- Bodo Glimt | 49.000 puan
37- Ferençvaroş | 48.250 puan
38- Viktoria Plzen | 48.000 puan
39- Union Saint Gilloise | 48.000 puan
40- Real Sociedad | 48.000 puan
41- West Ham United | 48.000 puan
42- Braga | 47.750 puan
43- Feyenoord | 47.000 puan
44- Olimpik Lyon | 44.750 puan
45- RB Leipzig | 44.000 puan
46- Kopenhag | 41.375 puan
47- Midtjylland | 41.250 puan
48- Monaco | 41.000 puan
49- Rangers | 40.250 puan
50- Athletic Bilbao | 38.750 puan
51- Galatasaray | 38.500 puan