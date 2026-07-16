Fenerbahçe, Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İngiliz yıldızın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, sarı-lacivertli kulüp taraftarların da katılımıyla 19 Temmuz Pazar günü statta imza töreni düzenleyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu ve ailesini taşıyan uçak bugün saat 16.30'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne indi.

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, 39 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertli kulübün en pahalı transferi oldu.

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında kadroya katılan Matteo Guendouzi için İtalyan ekibi Lazio'ya 28 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, bu rakam kulüp adına bugüne kadar bir oyuncunun transferi için gerçekleştirilen yüksek bedel olarak liste başında yer alıyordu.