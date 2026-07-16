Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood için geri sayım! Yıldız oyuncu İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki İngiliz futbolcuyu taşıyan uçak, bugün saat 16.30'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne indi.
Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood, İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu ve ailesini taşıyan uçak bugün saat 16.30'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne indi.
İMZA TÖRENİ PAZAR GÜNÜ
Fenerbahçe, Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İngiliz yıldızın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, sarı-lacivertli kulüp taraftarların da katılımıyla 19 Temmuz Pazar günü statta imza töreni düzenleyecek.
Törenle birlikte Greenwood'un kamuoyuna resmi olarak tanıtılması planlanıyor.
FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ
Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, 39 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertli kulübün en pahalı transferi oldu.
Geçtiğimiz sezonun ocak ayında kadroya katılan Matteo Guendouzi için İtalyan ekibi Lazio'ya 28 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, bu rakam kulüp adına bugüne kadar bir oyuncunun transferi için gerçekleştirilen yüksek bedel olarak liste başında yer alıyordu.
Sarı-lacivertli kulübün en pahalı 10 transferi şöyle:
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2026-2027: Mason Greenwood - 39 milyon Euro
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2025-2026: Matteo Guendouzi - 28 milyon Euro
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2025-2026: Kerem Aktürkoğlu - 22.5 milyon Euro
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2024-2025: Youssef En-Nesyri - 19.5 milyon Euro
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2026-2027: Sidiki Cherif - 18 milyon Euro
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2025-2026: Dorgeles Nene - 18 milyon Euro
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2026-2027: Vedat Muriqi - 15.5 milyon Euro
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2023-2024: Cengiz Ünder - 15 milyon Euro
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2008-2009: Daniel Güiza - 14 milyon Euro
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2013-2014: Emmanuel Emenike - 13 milyon Euro