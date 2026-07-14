Fenerbahçe mutlu sona ulaştı! Mason Greenwood formayı giydi: Geliş saati belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerle anlaşan İngiliz yıldızın, bu gece saat 23.45'te Atatürk Havalimanı'na inecek uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

İstanbul'a getiriyor. Manchester United'ın geri satın alma hakkını kullanmamasının ardından Cihan Kamer ve Oğuz Çetin ile birlikte Marsilya'dan hareket eden Greenwood'un geliş saati belli oldu.

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Mason Greenwood, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. İngiliz futbolcu, Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile birlikte Marsilya'da özel uçağa binerken görüntülendi.

MASON GREENWOOD YOLA ÇIKTI

Transfer işlemlerini tamamlamak üzere 13 Temmuz Pazartesi günü yeniden Fransa'ya giden Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Marsilya ile yürütülen son prosedürleri sonuçlandırdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Mason Greenwood'un sarı-lacivertli yöneticilerle birlikte özel uçağa bindiği görüldü. Fenerbahçe heyeti ve 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Marsilya'dan İstanbul'a hareket etti.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Fenerbahçe heyeti, Greenwood transferini sonuçlandırmak amacıyla daha önce de Marsilya'ya giderek Fransız kulübü ve oyuncu cephesiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

Transferde kulüpler ile oyuncu arasında anlaşma sağlanmasına rağmen Manchester United'ın sözleşmede bulunan geri satın alma hakkına ilişkin kararı beklendi. Cihan Kamer ile Oğuz Çetin, ilk görüşmelerin ardından Türkiye'ye dönerken İngiliz kulübünün vereceği yanıt transferin son aşamasını belirledi.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ 23.45

Mason Greenwood'u taşıyan özel uçağın bu gece saat 23.45'te Atatürk Havalimanı'na inmesi planlandı. İngiliz futbolcu, İstanbul'a gelişinin ardından Fenerbahçe'nin sağlık kontrollerinden geçecek. Kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte sözleşme imzası ve kulüp duyurusu için hazırlanan program uygulanacak. Greenwood'un 23.45'te İstanbul'a geleceğine ilişkin uçuş bilgisi sosyal medya hesaplarına da yansıdı.

Mason Greenwood'u taşıyan özel uçağın bu gece saat 23.45'te Atatürk Havalimanı'na inmesi planlandı. İngiliz futbolcu, İstanbul'a gelişinin ardından Fenerbahçe'nin sağlık kontrollerinden geçecek. Kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte sözleşme imzası ve kulüp duyurusu için hazırlanan program uygulanacak. Greenwood'un 23.45'te İstanbul'a geleceğine ilişkin uçuş bilgisi sosyal medya hesaplarına da yansıdı.