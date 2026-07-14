Leandro Trossard Beşiktaş'ta! KAP açıklaması geldi

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

Beşiktaş, Arsenal'in Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) bildirdi.

AÇIKLAMA GELDİ

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Leandro Trossard (AFP)

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

31 yaşındaki yıldız için Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Leandro Trossard, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Leandro Trossard'ı taşıyan uçak, bu akşam saat 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır." denildi.