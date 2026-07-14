Eski milli futbolcu ve tanınmış spor yorumcusu Nihat Kahveci, Sarıyer'de bir restoranda eşiyle yaşadığı şiddetli tartışmanın ardından gözaltına alındı. Restoranda yükselen seslerin kavgaya dönüşmesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Kahveci, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biz Nihat Kahveci'yle 19 Temmuz 2018' den bu yana 8 yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var sevgi ve saygı çerçevesinde medyanın bu kadar önünde olmamıza rağmen, ilişkimizi arkadaşlığımızı dostluğumuzu beraberliğimizi her zaman korumayı sağladık bundan sonra da aynı şekilde sağlıyor olacağız. Ek olarak eşler arada aynı fikirde olmayabilir tartışabilir ama bu asla eşimin bana şiddet uygulayacağı durumunu oluşturmayacaktır, böyle yalan haberleri kınıyorum bu tip haberleri yapanları kınıyorum. En azından sorabilirdiniz."

İLK DETAYLAR A HABER'DE

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, yaşanan gerilimin detaylarını ve hukuki sürecin son durumunu aktardı.