Eski milli futbolcu Nihat Kahveci serbest bırakıldı
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Sarıyer'de bir restoranda eşiyle yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Kahveci'yi emniyete götürdü. Olayla ilgili, Kahveci'nin eşine tokat attığı ve şişe fırlattığı iddiaları gündeme geldi. Soruşturma kapsamında savcılığa sevk edilen Kahveci, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olaya ilişkin Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci'den de açıklama geldi.
Eski milli futbolcu ve tanınmış spor yorumcusu Nihat Kahveci, Sarıyer'de bir restoranda eşiyle yaşadığı şiddetli tartışmanın ardından gözaltına alındı. Restoranda yükselen seslerin kavgaya dönüşmesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Kahveci, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Biz Nihat Kahveci'yle 19 Temmuz 2018' den bu yana 8 yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var sevgi ve saygı çerçevesinde medyanın bu kadar önünde olmamıza rağmen, ilişkimizi arkadaşlığımızı dostluğumuzu beraberliğimizi her zaman korumayı sağladık bundan sonra da aynı şekilde sağlıyor olacağız. Ek olarak eşler arada aynı fikirde olmayabilir tartışabilir ama bu asla eşimin bana şiddet uygulayacağı durumunu oluşturmayacaktır, böyle yalan haberleri kınıyorum bu tip haberleri yapanları kınıyorum. En azından sorabilirdiniz."
İLK DETAYLAR A HABER'DE
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, yaşanan gerilimin detaylarını ve hukuki sürecin son durumunu aktardı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olayın gelişimine dair detayları paylaşan Ahmet Nazif Vural, "Nihat Kahveci ve eşi Sarıyer'de bulunan bir restoranda oturuyorlardı ve oturmalarının ardından aralarında bir tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü" ifadelerini kullandı. Restorandaki diğer müşterilerin ve çalışanların tanıklık ettiği tartışma, ihbar üzerine emniyet güçlerini harekete geçirdi.
TOKAT ATTIĞI VE ŞİŞE FIRLATTIĞI İDDİA EDİLDİ
Kavganın boyutlarına ilişkin çarpıcı iddiaları dile getiren Vural, "Kavganın ardından Nihat Kahveci'nin eşine tokat attığı ve devamındaysa bir şişe fırlattığına yönelik iddialar söz konusu. Bu iddialar üzerine yapılan ihbarla birlikte olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi" sözleriyle aktardı.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLER VE SAVCILIK KARARI
Gözaltı sürecine ve sonrasına değinen Vural, "Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından Nihat Kahveci gözaltına alındı. Konuyla alakalı yürütülen soruşturma kapsamında Kahveci, savcılık makamına sevk edildi" dedi. Adliyedeki işlemlerin hızla tamamlandığını belirten muhabir, "Savcılık makamındaki sevkin ardından Nihat Kahveci serbest bırakıldı. En önemli gelişme şu an için bu" bilgisini paylaştı.
YENİ BİR ŞİKAYET BULUNMUYOR
Sürecin güncel durumunu özetleyen Ahmet Nazif Vural, "Olayla alakalı şu an için herhangi başka bir şikayet olmadığını da belirtelim. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci an itibarıyla serbest bırakılmış durumda" dedi.