Galatasaray'ın 8 numara hedefi Manchester City'den: Tijjani Reijnders gündemde
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu hamlesinin ardından 50 milyon Euro piyasa değerine sahip Manchester City'nin yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında vites yükseltti. Bir süredir sessiz kalan sarı-kırmızılı yönetim, yeni haftayla birlikte peş peşe önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Orta saha takviyesi için Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu ile anlaşma sağlayan Cimbom, 8 numara transferinde ise rotasını dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden birine çevirdi.
Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın bu bölgedeki öncelikli hedefi, Manchester City'de forma giyen Hollandalı orta saha Tijjani Reijnders.
Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki futbolcunun kulübündeki durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Haberde, Galatasaray yönetiminin uygun şartların oluşması halinde Manchester City ile resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi.