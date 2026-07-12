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Galatasaray'ın 8 numara hedefi Manchester City'den: Tijjani Reijnders gündemde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu hamlesinin ardından 50 milyon Euro piyasa değerine sahip Manchester City'nin yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'ın 8 numara hedefi Manchester City'den: Tijjani Reijnders gündemde 1

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında vites yükseltti. Bir süredir sessiz kalan sarı-kırmızılı yönetim, yeni haftayla birlikte peş peşe önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın 8 numara hedefi Manchester City'den: Tijjani Reijnders gündemde 2

Orta saha takviyesi için Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu ile anlaşma sağlayan Cimbom, 8 numara transferinde ise rotasını dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden birine çevirdi.

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Galatasaray'ın 8 numara hedefi Manchester City'den: Tijjani Reijnders gündemde 3

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın bu bölgedeki öncelikli hedefi, Manchester City'de forma giyen Hollandalı orta saha Tijjani Reijnders.

Galatasaray'ın 8 numara hedefi Manchester City'den: Tijjani Reijnders gündemde 4

Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki futbolcunun kulübündeki durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Galatasaray'ın 8 numara hedefi Manchester City'den: Tijjani Reijnders gündemde 5

Haberde, Galatasaray yönetiminin uygun şartların oluşması halinde Manchester City ile resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi.

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