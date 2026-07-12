Kulüpler Birliği toplantısında Süper Lig kulüplerinin son dört yıla ilişkin vergi denetimleri gündeme geldi. Paylaşılan verilere göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın vergi borçları ile denetimler sonucunda ortaya çıkan ceza tutarlarının toplamı 1 milyar TL'yi aştı.

Yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrolarına katan Süper Lig kulüpleri bu kez vergi denetimleriyle gündeme geldi. Kulüpler Birliği toplantısında son dört yıla ilişkin mali incelemelerin sonuçları ele alınırken, denetimlerin ardından kulüplerin vergi borçlarına ilave ceza ve yükümlülükler getirildiği belirtildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın vergi borçları ile ceza tutarlarının toplamının 1 milyar TL'yi aştığı ifade edildi.

3 BÜYÜKLERİN BORÇ VE CEZALARI 1 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig kulüplerinin son dört yıla ait mali kayıtlarına yönelik vergi denetimlerinin sonuçları değerlendirildi.

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kulüplerin mevcut vergi borçlarına ilave ceza ve yükümlülükler getirildiği belirtildi.

Vergi borçları ile denetimler sonucunda ortaya çıkan ceza tutarları birlikte değerlendirildiğinde en yüksek toplam yükün Beşiktaş'ta olduğu ifade edildi.

EN DÜŞÜK YÜK GAZİANTEP FK'DE

Paylaşılan verilere göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın vergi borçları ile denetimler sonucunda ortaya çıkan ceza tutarlarının toplamı 1 milyar TL'yi aştı.

Listenin en altında Gaziantep FK yer aldı.

Yaklaşık 180 milyon TL ile en düşük vergi yüküne sahip kulübün Gaziantep FK olduğu, onu yaklaşık 500 milyon TL ile Göztepe'nin takip ettiği aktarıldı.