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Mete Gazoz zirvede! İtalyan rakibini mağlup edip altın madalyaya uzandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mete Gazoz zirvede! İtalyan rakibini mağlup edip altın madalyaya uzandı

Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Finalde sergilediği üstün performansla zirveye çıkan milli sporcu, Türkiye'ye bir kez daha gurur yaşattı.

Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran milli okçu Mete Gazoz, uluslararası arenada yeni zafere imza atarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Uluslararası okçuluk takviminin en önemli organizasyonları arasında yer alan Hyundai Okçuluk Dünya Kupası, dünyanın en iyi sporcularını bir araya getirdi. Klasik yay erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz, elemeleri başarıyla geçerek adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında İtalyan okçu Mauro Nespoli ile karşılaşan milli sporcumuz, zorlu mücadeleden galip ayrıldı. Rakiplerine karşı kurduğu üstünlükle dikkat çeken Gazoz, altın madalyanın sahibi oldu.

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