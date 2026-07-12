Mete Gazoz zirvede! İtalyan rakibini mağlup edip altın madalyaya uzandı

Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Finalde sergilediği üstün performansla zirveye çıkan milli sporcu, Türkiye'ye bir kez daha gurur yaşattı.