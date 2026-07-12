Filenin Sultanları finalde! 2026 VNL final maçları ne zaman, nerede yapılacak?

Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finallerine adını yazdırdı. İlk 8'i garantileyen milliler şimdi gözünü Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak şampiyonluk etabına çevirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde bir kez daha adını finallere yazdırmayı başardı. Japonya'nın Osaka kentinde ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, lig etabında ilk sekiz içinde yer almayı garantileyerek final biletini aldı.

A Milli Takım, ilk sekiz içinde yer almayı garantiledi. (Fotoğraf: A Haber) FİLENİN SULTANLARI FİNALLERE NASIL YÜKSELDİ? Milliler, VNL'nin üçüncü haftasında Japonya karşısında etkili bir oyun sergiledi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25'lik setlerle kazanan Türkiye, organizasyondaki 11. maçında 8. galibiyetine ulaştı. Bu sonuçla puan tablosunda dördüncü sıraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk sekiz takım arasında yer almayı garantileyerek finallerde mücadele etme hakkını elde etti. Ligde liderlik koltuğunda ise 11 maç sonunda 9 galibiyete ulaşan ABD bulunuyor.