Filenin Sultanları finalde! 2026 VNL final maçları ne zaman, nerede yapılacak?
Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finallerine adını yazdırdı. İlk 8'i garantileyen milliler şimdi gözünü Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak şampiyonluk etabına çevirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde bir kez daha adını finallere yazdırmayı başardı. Japonya'nın Osaka kentinde ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, lig etabında ilk sekiz içinde yer almayı garantileyerek final biletini aldı.
FİLENİN SULTANLARI FİNALLERE NASIL YÜKSELDİ?
Milliler, VNL'nin üçüncü haftasında Japonya karşısında etkili bir oyun sergiledi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25'lik setlerle kazanan Türkiye, organizasyondaki 11. maçında 8. galibiyetine ulaştı.
Bu sonuçla puan tablosunda dördüncü sıraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk sekiz takım arasında yer almayı garantileyerek finallerde mücadele etme hakkını elde etti. Ligde liderlik koltuğunda ise 11 maç sonunda 9 galibiyete ulaşan ABD bulunuyor.
VNL FİNALLERİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek.
Üç hafta süren lig etabının ardından puan sıralamasında ilk sekizde yer alan ülkeler, şampiyonluk kupası için eleme usulüyle karşı karşıya gelecek. Organizasyonda toplam 18 ülke mücadele ederken, final etabında yalnızca en başarılı sekiz takım yoluna devam edecek.