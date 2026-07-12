Top kabloya mı çarptı? FIFA'dan tartışmalı gole resmi açıklama

Miami Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelede, İngiltere'nin 45+2. dakikada Jude Bellingham ile bulduğu gol kısa sürede dünya futbolunun gündemine oturdu. Karşılaşmanın kırılma anı olan golün ardından Norveç cephesinden yükselen itirazlar, tartışmaları beraberinde getirdi.

Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve "kablo krizi" olarak adlandırılan iddialar üzerine FIFA, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

FIFA'DAN TEKNOLOJİK KANIT: SENSÖRLERDE SAPMA YOK

Yaşanan tartışmaların ardından detaylı inceleme başlatan FIFA, elde edilen teknolojik verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, "İngiltere'nin 45+2. dakikada attığı golden önce topun içindeki sensör verilerinde herhangi bir sapma tespit edilmedi. Bu nedenle topun kamera kablosuna temas ettiğine ve hareket yönünün değiştiğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı." ifadelerine yer verildi.

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