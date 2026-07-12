Top kabloya mı çarptı? FIFA'dan tartışmalı gole resmi açıklama
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası dinse de tartışmalar hız kesmedi. Miami Stadyumu'nda oynanan dev çeyrek final mücadelesinde İngiltere, Norveç'i eleyerek yarı finale adını yazdırırken, 45+2. dakikada Jude Bellingham'ın ayağından gelen gol dünya futbol kamuoyunu ayağa kaldırdı. Topun havada süzülürken kamera kablosuna çarparak yön değiştirdiği iddiaları üzerine sessizliğini bozan FIFA, teknolojik veriler ışığında hazırlanan raporunu paylaştı ve tartışmalara son noktayı koydu.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde, normal süresi 1-1 berabere biten maçta Norveç'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen İngiltere, yarı finale çıktı.
Miami Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelede, İngiltere'nin 45+2. dakikada Jude Bellingham ile bulduğu gol kısa sürede dünya futbolunun gündemine oturdu. Karşılaşmanın kırılma anı olan golün ardından Norveç cephesinden yükselen itirazlar, tartışmaları beraberinde getirdi.
TOP KABLOYA MI ÇARPTI?
Tartışmaların fitili, Norveç kalecisi Örjan Nyland'ın kullandığı kale vuruşunun ardından ateşlendi. Topun havadayken stat üzerindeki kamera kablosuna çarparak yön değiştirdiği ve bu durumun gol pozisyonunu doğrudan etkilediği öne sürüldü.
Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve "kablo krizi" olarak adlandırılan iddialar üzerine FIFA, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.
FIFA'DAN TEKNOLOJİK KANIT: SENSÖRLERDE SAPMA YOK
Yaşanan tartışmaların ardından detaylı inceleme başlatan FIFA, elde edilen teknolojik verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, "İngiltere'nin 45+2. dakikada attığı golden önce topun içindeki sensör verilerinde herhangi bir sapma tespit edilmedi. Bu nedenle topun kamera kablosuna temas ettiğine ve hareket yönünün değiştiğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı." ifadelerine yer verildi.
VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ