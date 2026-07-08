Filenin Sultanları Polonya'yı 3-1 mağlup etti! VNL finalleri için kritik galibiyet

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta ilk maçında Polonya'yı 3-1 yenerek finaller yarışında avantaj elde etti. Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanan karşılaşmada milli takım, ilk seti kazanıp ikinci sette dengeyi kaybetmesine rağmen son iki sette üstün oyun sergileyerek mücadeleyi galibiyetle tamamladı.

Filenin Sultanları, VNL üçüncü hafta ilk maçında Polonya'yı 3-1 yenerek finaller yolunda kritik bir galibiyet aldı. (Foto: A Haber)

FİLENİN SULTANLARI POLONYA'YI 3-1 MAĞLUP ETTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya etabına galibiyetle başladı. Osaka'daki Asue Arena'da oynanan mücadelede Polonya'yı 3-1 mağlup eden milli takım, finaller hedefi açısından önemli bir sonuç elde etti.

Karşılaşmanın ilk setini 27-25 kazanan ay-yıldızlılar, ikinci seti 20-25 kaybetti. Üçüncü ve dördüncü setlerde yeniden üstünlüğü ele geçiren Filenin Sultanları, iki seti de 25-19 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada ilk seti Türkiye kazanırken, Polonya ikinci sette dengeyi sağladı, son iki set ise ay-yıldızlı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. (Görsel: A Haber)

MAÇTA SET SONUÇLARI

Osaka'da oynanan karşılaşmada set sonuçları şu şekilde gerçekleşti: