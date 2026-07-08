Filenin Sultanları Polonya'yı 3-1 mağlup etti! VNL finalleri için kritik galibiyet
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finaller yolunda önemli bir galibiyet aldı. Osaka'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, zorlu rakibini dört sette geçerken gözler şimdi ABD karşılaşmasına çevrildi.
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta ilk maçında Polonya'yı 3-1 yenerek finaller yarışında avantaj elde etti. Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanan karşılaşmada milli takım, ilk seti kazanıp ikinci sette dengeyi kaybetmesine rağmen son iki sette üstün oyun sergileyerek mücadeleyi galibiyetle tamamladı.
FİLENİN SULTANLARI POLONYA'YI 3-1 MAĞLUP ETTİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya etabına galibiyetle başladı. Osaka'daki Asue Arena'da oynanan mücadelede Polonya'yı 3-1 mağlup eden milli takım, finaller hedefi açısından önemli bir sonuç elde etti.
Karşılaşmanın ilk setini 27-25 kazanan ay-yıldızlılar, ikinci seti 20-25 kaybetti. Üçüncü ve dördüncü setlerde yeniden üstünlüğü ele geçiren Filenin Sultanları, iki seti de 25-19 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
MAÇTA SET SONUÇLARI
Osaka'da oynanan karşılaşmada set sonuçları şu şekilde gerçekleşti:
|
Set
|
Sonuç
|
1. Set
|
Türkiye 27-25 Polonya
|
2. Set
|
Türkiye 20-25 Polonya
|
3. Set
|
Türkiye 25-19 Polonya
|
4. Set
|
Türkiye 25-19 Polonya
VNL FİNALLERİ YOLUNDA ÖNEMLİ GALİBİYET
Filenin Sultanları, ikinci haftayı 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 15 puanla tamamlamıştı. Polonya galibiyetiyle birlikte finaller yarışında önemli bir avantaj sağlayan milli takım, üçüncü hafta maçlarında ilk 8 içerisindeki yerini korumayı hedefliyor.
2026 VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Macao kentinde düzenlenecek. Ev sahibi Çin'in finallere doğrudan katılım hakkı bulunurken, Çin'in lig aşamasını ilk 8 dışında tamamlaması halinde puan tablosundaki ilk 7 takım finallere yükselecek.