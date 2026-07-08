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Filenin Sultanları Polonya'yı 3-1 mağlup etti! VNL finalleri için kritik galibiyet

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Filenin Sultanları Polonya'yı 3-1 mağlup etti! VNL finalleri için kritik galibiyet

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finaller yolunda önemli bir galibiyet aldı. Osaka'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, zorlu rakibini dört sette geçerken gözler şimdi ABD karşılaşmasına çevrildi.

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta ilk maçında Polonya'yı 3-1 yenerek finaller yarışında avantaj elde etti. Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanan karşılaşmada milli takım, ilk seti kazanıp ikinci sette dengeyi kaybetmesine rağmen son iki sette üstün oyun sergileyerek mücadeleyi galibiyetle tamamladı.

Filenin Sultanları, VNL üçüncü hafta ilk maçında Polonya'yı 3-1 yenerek finaller yolunda kritik bir galibiyet aldı. (Foto: A Haber)Filenin Sultanları, VNL üçüncü hafta ilk maçında Polonya'yı 3-1 yenerek finaller yolunda kritik bir galibiyet aldı. (Foto: A Haber)

FİLENİN SULTANLARI POLONYA'YI 3-1 MAĞLUP ETTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya etabına galibiyetle başladı. Osaka'daki Asue Arena'da oynanan mücadelede Polonya'yı 3-1 mağlup eden milli takım, finaller hedefi açısından önemli bir sonuç elde etti.

Karşılaşmanın ilk setini 27-25 kazanan ay-yıldızlılar, ikinci seti 20-25 kaybetti. Üçüncü ve dördüncü setlerde yeniden üstünlüğü ele geçiren Filenin Sultanları, iki seti de 25-19 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada ilk seti Türkiye kazanırken, Polonya ikinci sette dengeyi sağladı, son iki set ise ay-yıldızlı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. (Görsel: A Haber)Karşılaşmada ilk seti Türkiye kazanırken, Polonya ikinci sette dengeyi sağladı, son iki set ise ay-yıldızlı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. (Görsel: A Haber)

MAÇTA SET SONUÇLARI

Osaka'da oynanan karşılaşmada set sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

Set

Sonuç

1. Set

Türkiye 27-25 Polonya

2. Set

Türkiye 20-25 Polonya

3. Set

Türkiye 25-19 Polonya

4. Set

Türkiye 25-19 Polonya

Polonya karşısında alınan galibiyet, Türkiye'nin VNL finalleri hedefi açısından önemli bir avantaj sağladı. (Foto: A Haber)Polonya karşısında alınan galibiyet, Türkiye'nin VNL finalleri hedefi açısından önemli bir avantaj sağladı. (Foto: A Haber)

VNL FİNALLERİ YOLUNDA ÖNEMLİ GALİBİYET

Filenin Sultanları, ikinci haftayı 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 15 puanla tamamlamıştı. Polonya galibiyetiyle birlikte finaller yarışında önemli bir avantaj sağlayan milli takım, üçüncü hafta maçlarında ilk 8 içerisindeki yerini korumayı hedefliyor.

2026 VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Macao kentinde düzenlenecek. Ev sahibi Çin'in finallere doğrudan katılım hakkı bulunurken, Çin'in lig aşamasını ilk 8 dışında tamamlaması halinde puan tablosundaki ilk 7 takım finallere yükselecek.

Milli takım, VNL üçüncü haftasında ABD, Japonya ve Tayland karşılaşmalarına çıkacak. (Foto: A Haber)Milli takım, VNL üçüncü haftasında ABD, Japonya ve Tayland karşılaşmalarına çıkacak. (Foto: A Haber)

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

Polonya galibiyetinin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya etabında üç karşılaşmaya daha çıkacak.

Tarih

Maç

Saat (TSİ)

10 Temmuz

ABD - Türkiye

07.00

11 Temmuz

Japonya - Türkiye

13.20

12 Temmuz

Tayland - Türkiye

09.30

Milli takım, bu karşılaşmalardan alacağı sonuçlarla VNL Finalleri'ne katılım mücadelesini sürdürecek.

Başantrenör Daniele Santarelli, üçüncü hafta maçlarında 15 kişilik kadroya görev verdi. (Foto: A Haber)Başantrenör Daniele Santarelli, üçüncü hafta maçlarında 15 kişilik kadroya görev verdi. (Foto: A Haber)

FİLENİN SULTANLARI VNL ÜÇÜNCÜ HAFTA KADROSU

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın üçüncü hafta kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazları: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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