Fenerbahçe Avusturya'daki ilk antrenmanına çıktı: Yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada kuvvet çalışması yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı dar alanda pas organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

AVUSTURYA'DA İLK ANTRENMAN

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, konaklanan otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada yapılan kuvvet çalışmasıyla devam eden günün ilk antrenmanı, dar alanda pas oyunları ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, akşam saatlerinde ilk bölümü basına açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.