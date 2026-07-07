Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de devrede! Kanarya'da Lukaku bombası
Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda santrfor arayışını sürdüren sarı-lacivertliler, rotasını İtalya'ya çevirdi. İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Romelu Lukaku için devreye girdi
Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
KARTAL'DAN FORVET TAKVİYESİ TALEBİ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, santrfor transferi için gözünü İtalya pazarına çevirdi.
LUKAKU BOMBASI
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir golcü daha almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler'de Watkins, Guirassy, Vlahovic gibi isimlerin ardından Romelu Lukaku da gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de dünyaca ünlü golcü için harekete geçti.
BEKLENTİ 10 MİLYON
Sarı-Lacivertliler'in, teklif hazırlayıp Napoli'nin kapısını çalacağı belirtildi. Haberde, İtalyan ekibinin, sözleşmesinde son yılına giren Lukaku için 10 milyon Euro talep ettiği vurgulandı. Ancak senede 8 milyon Euro kazanan ve kulüp yönetimiyle arası bozuk olan Belçikalı forvetin bu rakamın daha altına satılabileceği de belirtildi.
İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ
Lukaku, geçen sezon milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından Napoli'ye dönmeyi reddetmiş ve ülkesinde tedavisini sürdürmüştü. Bu olay, oyuncuyla kulüp arasında iplerin kopma noktasına gelmesine neden olmuştu. Tecrübeli oyuncu, Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.