Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de devrede! Kanarya'da Lukaku bombası

Fenerbahçe, golcü transferi için rotasını Romelu Lukaku'ya çevirdi. (EPA)

LUKAKU BOMBASI Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir golcü daha almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler'de Watkins, Guirassy, Vlahovic gibi isimlerin ardından Romelu Lukaku da gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de dünyaca ünlü golcü için harekete geçti.

BEKLENTİ 10 MİLYON

Sarı-Lacivertliler'in, teklif hazırlayıp Napoli'nin kapısını çalacağı belirtildi. Haberde, İtalyan ekibinin, sözleşmesinde son yılına giren Lukaku için 10 milyon Euro talep ettiği vurgulandı. Ancak senede 8 milyon Euro kazanan ve kulüp yönetimiyle arası bozuk olan Belçikalı forvetin bu rakamın daha altına satılabileceği de belirtildi.