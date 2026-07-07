Galatasaray'a Can Uzun transferinde dişli rakipler! Alman basını duyurdu

Süper Lig'de 4 sezondur mutlu sona ulaşan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takıma takviye yapmaya hazırlanan sarı kırmızılıların hedefinde olan Can Uzun için Almanya'dan yeni bir iddia geldi.

Geçtiğimiz 4 sezonda mutlu sona ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmaları hız kazandı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yine son 16 hedefi koyan Galatasaray, transferde temkinli adımlar atıyor.

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları verilecek bonservis miktarını en az seviyede tutarak mali dengeyi korumak isterken yerli zorunluluğu ile birlikte Can Uzun ismi de gündemden düşmüyor.

45 MİLYON EURO TALEBİ 20 yaşındaki hücumcu için kulübü Eintracht Frankfurt ile temas kurulurken Almanlar, 45 milyon euro altına bırakmayı düşünmüyor. Bu bedelin yüksekliği nedeniyle yönetim frene basarken bu transferde yeni rakipler çıktı.

ÇİZME DEVLERİ PEŞİNDE Alman Bild'e göre İtalya'dan Napoli ile Milan futbolcunun durumunu takibe aldı. Serie A'nın devleri henüz Frankfurt'un kapısını resmi olarak çalmadı ancak ilk adımları attı.

İngiltere'den de Can Uzun'a ilgi bulunduğu ancak bunun yüksek bonservis nedeniyle zor ihtimal olduğu öğrenildi.