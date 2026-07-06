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Millilerden kusursuz final! 12 Dev Adam namağlup 2. turda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Millilerden kusursuz final! 12 Dev Adam namağlup 2. turda

12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki son maçında İsviçre'yi konuk etti. Karşılaşmanın büyük bölümünü üstün götüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini 95-72 mağlup ederek Avrupa Elemeleri 1. Turu'nu 6'da 6 yaparak namağlup tamamladı ve 2. Tur'a yükseldi.

12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki son maçında İsviçre'yi konuk etti. Karşılaşmanın büyük bölümünü üstün götüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini 95-72 mağlup ederek Avrupa Elemeleri 1. Turu'nu 6'da 6 yaparak namağlup tamamladı ve 2. Tur'a yükseldi.

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