Millilerden kusursuz final! 12 Dev Adam namağlup 2. turda

12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki son maçında İsviçre'yi konuk etti. Karşılaşmanın büyük bölümünü üstün götüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini 95-72 mağlup ederek Avrupa Elemeleri 1. Turu'nu 6'da 6 yaparak namağlup tamamladı ve 2. Tur'a yükseldi.