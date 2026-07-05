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Kırkpınar’da yeni başpehlivan: Erkan Taş altın kemeri aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kırkpınar’da yeni başpehlivan: Erkan Taş altın kemeri aldı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'ü yenerek altın kemerin sahibi oldu.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki organizasyonun başpehlivanlık final müsabakasında, önceki turlarda Mustafa Batu, Yıldıray Pala, Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenen Feyzullah Aktürk ile İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, Seçkin Duman'ı eleyen Erkan Taş karşı karşıya geldi.

ALTIN KEMER ERKAN TAŞ'IN

Başcazgır Emin Ger'in salavatı sonrası er meydanlarının "sert kayası" olarak bilinen bu yıl Yuntdağı, Sekapark, Kestel, Vezirköprü, Çardak, Kula, Manavgat, Çağlak, Karadilli güreşlerinde başpehlivan olan Manisa Akhisarlı 27 yaşındaki Feyzullah Aktürk ile "demir leblebi" olarak anılan bu sezon Dikmen, Ödemiş, Osmancık, Edremit, Çalı güreşleri başpehlivanı 26 yaşındaki Sinoplu Erkan Taş peşreve çıktı.

Kırkpınar’da yeni başpehlivan: Erkan Taş altın kemeri aldı - 1

Tribünler, başpehlivanları alkışlarıyla selamladı.

Kocaeli bölgesi meydan hakemlerinden Olgay İnce yönetiminde Feyzullah Aktürk ve Erkan Taş'ın güreşi başladı.

Güreş karşılıklı hücumlarla hareketli başladı. Sert elenseler zaman zaman agresif bir müsabaka izlenmesine neden oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasına kadar Erkan Taş'ın daha baskın güreşi izlendi. Bu sürede rakibinden gelen iki kritik hamleyi bertaraf etse de kule hakemliği Feyzullah'a aktif güreşmesi için ihtar verdi.

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Kırkpınar’da yeni başpehlivan: Erkan Taş altın kemeri aldı - 2

Karşılaşmanın 20. dakikasında Erkan Taş'ın kontrasıyla güreş yerde devam etti. Erkan Taş'ın paça - kazık denemelerine karşılık Feyzullah müsabayı savunmayla sürdürdü. Hakem Olgay İnce güreşin uzun süredir yerde olduğunu gerekçe göstererek pehlivanları ayakta güreşmeye davet etti.

Erkan Taş'ın daha aktif olduğu Feyzullah'ın ise savunmaya yönelik bir strateji güttüğü 30 dakikalık normal sürede herhangi bir sonuç elde edilmedi. Güreş puan alanın kazanacağı bölüme bırakıldı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Puanlama güreşine ihtar baskısı ile başlayan Feyzullah Aktürk daha aktif bir güreş sergiledi. Müsabakanın 35, 41. ve 45 dakikalarında Feyzullah Aktürk'ün kontra dalmaları tribünleri heyecanlandırsa da bu ataklardan sonuç çıkmadı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Feyzullah Aktürk'ün tek dalarak düşürmeye çalıştığı Erkan Taş bu hamleden kurtularak rakibinden puan alıp güreşi kazandı.

Bu sonuçla Erkan Taş 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Feyzullah Aktürk'ü yenerek bu yılın Türkiye'nin başpehlivanı ünvanını alan Erkan Taş, gazetecilere güreşin ailesinde bir gelenek olduğunu söyledi.

"BAŞPEHLİVANLIK HAYALİM VARDI"

Altın kemeri kazanmaktan duyduğu mutluluk ve gururu dile getiren Taş, "Şükürler olsun. Atadan oğula gelen bir başpehlivanlık serüvenimiz var. Bu bizim çocukluk hayalimizdi. Şükürler olsun, bu sahada başpehlivanlık nasip oldu ve altın kemeri kazandık." dedi.

"DAİMİ ALTIN KEMER İÇİN GELECEĞİZ"

Bütün ekibine ve destekçilerine teşekkür eden Taş "Bundan sonraki hedefimiz belli, artık bundan sonra bu sahaya daimi altın kemer için geleceğiz. Aile olarak inşallah kazanmak nasip olur. Bana ya da ağabeyime fark etmez." diye konuştu.

Müsabakalar sonucu dereceler şöyle oluştu:

- Minik-1 Boy

1- Ahmet Mete Varış (Antalya)

2- Emrah Tuna (Antalya)

3- Volkan Padir (Antalya)

3- Kuzey Pınarcı (İstanbul)

- Minik-2 Boy

1- Siyel Kadırlı (Yalova)

2- Oğuz Tahancı (Muğla)

3- Sefa Dölcü (Çorum)

3- Atakan Mehmet Karakuş (İstanbul)

- Teşvik-1 Boy

1- Muhammed Ferit Çilenker (Antalya)

2- Bedirhan Zeki Demir (Muğla)

3- Cahit Hamza Aysel (Antalya)

3- Kuzey Ayvacı (İstanbul)

- Teşvik-2 Boy

1- Yusuf Tosuncuk (İstanbul)

2- Seyid Ali Kızıltaş (Antalya)

3- Şarvarbek Sultonov (İstanbul)

3- Yusuf Ziya Ataçoğu (Muğla)

- Tozkoparan Boy

1- Emirhan Yüksel (Antalya)

2- Furkan Uğurlu (Antalya)

3- Kemal Enes Önder (Antalya)

3- Yiğit Dulluç (Antalya)

- ⁠Ayak Boy

1- Aydıncan Gümüşdağ (Edirne)

2- Selim Madsar (Antalya)

3- Muhammet Özer (Kocaeli)

3- Kadir Buğra Dikik (Muğla)

- Deste Küçük Boy

1- Yiğit Aktaş (Balıkesir)

2- Yıldırım Al (Balıkesir)

3- Muhammet Osman Aksay (Antalya)

3- Fahrettin Adil Çelik (İstanbul)

- Deste Orta Boy

1- Kerem Berk Akdağ (Antalya)

2- Sellahattin Can (Balıkesir)

3- Ramazan Torun (Antalya)

3- Yahya Aydın (Kocaeli)

- Deste Büyük Boy

1- Oğulcan Yurdakul (Antalya)

2- Eren Aymaz (Balıkesir)

3- Resul Yakan (Balıkesir)

3- Teyfik Gülter (Balıkesir)

- Küçük Orta Küçük Boy

1- Alperen Düzenci (Tokat)

2- Üzeyir Büyükbıçak (Antalya)

3- Mehmet Ali Güleşen (İstanbul)

3- Orhan Gezer (Antalya)

- Küçük Orta Büyük Boy

1- Caner Arslan (Antalya)

2- Enes Özbek (Kocaeli)

3- Tuğberk Koç (İstanbul)

3- Beytullah Uludağ (Ankara)

- Büyük Orta Boy

1- Engin Atar (İstanbul)

2- Muhammed Enes Özcan (Muğla)

3- Selçuk Kılıçarslan (Yalova)

3- Kutluhan Avşar (Balıkesir)

- Başaltı

1- Sinan Yıldız (Kocaeli)

2- Bekir Can Özturgut (Bursa)

3- İmran Vardı (Antalya)

3- Necip Al (Balıkesir)

- Baş

1- Erkan Taş (Antalya)

2- Feyzullah Aktürk (Ankara)

3- Seçkin Duman (Kocaeli)

3- Mustafa Taş (Antalya)

- ⁠En İyi Peşrev

1- Metin Yıldıztaşı (Edirne)

2- Muharrem Emir (Balıkesir)

3- Bayram Gümüşdağ (Edirne)

-⁠ ⁠En Teknik Pehlivan

Can Ergen (Antalya)

-⁠ ⁠En Centilmen Pehlivan:

Yıldıray Pala (İstanbul)

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