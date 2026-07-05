Kırkpınar’da yeni başpehlivan: Erkan Taş altın kemeri aldı

Puanlama güreşine ihtar baskısı ile başlayan Feyzullah Aktürk daha aktif bir güreş sergiledi. Müsabakanın 35, 41. ve 45 dakikalarında Feyzullah Aktürk'ün kontra dalmaları tribünleri heyecanlandırsa da bu ataklardan sonuç çıkmadı.

FOTOĞRAF (AA)

Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Feyzullah Aktürk'ü yenerek bu yılın Türkiye'nin başpehlivanı ünvanını alan Erkan Taş, gazetecilere güreşin ailesinde bir gelenek olduğunu söyledi.

"BAŞPEHLİVANLIK HAYALİM VARDI"

Altın kemeri kazanmaktan duyduğu mutluluk ve gururu dile getiren Taş, "Şükürler olsun. Atadan oğula gelen bir başpehlivanlık serüvenimiz var. Bu bizim çocukluk hayalimizdi. Şükürler olsun, bu sahada başpehlivanlık nasip oldu ve altın kemeri kazandık." dedi.

"DAİMİ ALTIN KEMER İÇİN GELECEĞİZ"

Bütün ekibine ve destekçilerine teşekkür eden Taş "Bundan sonraki hedefimiz belli, artık bundan sonra bu sahaya daimi altın kemer için geleceğiz. Aile olarak inşallah kazanmak nasip olur. Bana ya da ağabeyime fark etmez." diye konuştu.

Müsabakalar sonucu dereceler şöyle oluştu:

- Minik-1 Boy

1- Ahmet Mete Varış (Antalya)

2- Emrah Tuna (Antalya)

3- Volkan Padir (Antalya)

3- Kuzey Pınarcı (İstanbul)

- Minik-2 Boy

1- Siyel Kadırlı (Yalova)

2- Oğuz Tahancı (Muğla)

3- Sefa Dölcü (Çorum)

3- Atakan Mehmet Karakuş (İstanbul)

- Teşvik-1 Boy

1- Muhammed Ferit Çilenker (Antalya)

2- Bedirhan Zeki Demir (Muğla)

3- Cahit Hamza Aysel (Antalya)

3- Kuzey Ayvacı (İstanbul)

- Teşvik-2 Boy

1- Yusuf Tosuncuk (İstanbul)

2- Seyid Ali Kızıltaş (Antalya)

3- Şarvarbek Sultonov (İstanbul)

3- Yusuf Ziya Ataçoğu (Muğla)

- Tozkoparan Boy

1- Emirhan Yüksel (Antalya)

2- Furkan Uğurlu (Antalya)

3- Kemal Enes Önder (Antalya)

3- Yiğit Dulluç (Antalya)

- ⁠Ayak Boy

1- Aydıncan Gümüşdağ (Edirne)

2- Selim Madsar (Antalya)

3- Muhammet Özer (Kocaeli)

3- Kadir Buğra Dikik (Muğla)

- Deste Küçük Boy

1- Yiğit Aktaş (Balıkesir)

2- Yıldırım Al (Balıkesir)

3- Muhammet Osman Aksay (Antalya)

3- Fahrettin Adil Çelik (İstanbul)

- Deste Orta Boy

1- Kerem Berk Akdağ (Antalya)

2- Sellahattin Can (Balıkesir)

3- Ramazan Torun (Antalya)

3- Yahya Aydın (Kocaeli)

- Deste Büyük Boy

1- Oğulcan Yurdakul (Antalya)

2- Eren Aymaz (Balıkesir)

3- Resul Yakan (Balıkesir)

3- Teyfik Gülter (Balıkesir)

- Küçük Orta Küçük Boy

1- Alperen Düzenci (Tokat)

2- Üzeyir Büyükbıçak (Antalya)

3- Mehmet Ali Güleşen (İstanbul)

3- Orhan Gezer (Antalya)

- Küçük Orta Büyük Boy

1- Caner Arslan (Antalya)

2- Enes Özbek (Kocaeli)

3- Tuğberk Koç (İstanbul)

3- Beytullah Uludağ (Ankara)

- Büyük Orta Boy

1- Engin Atar (İstanbul)

2- Muhammed Enes Özcan (Muğla)

3- Selçuk Kılıçarslan (Yalova)

3- Kutluhan Avşar (Balıkesir)

- Başaltı

1- Sinan Yıldız (Kocaeli)

2- Bekir Can Özturgut (Bursa)

3- İmran Vardı (Antalya)

3- Necip Al (Balıkesir)

- Baş

1- Erkan Taş (Antalya)

2- Feyzullah Aktürk (Ankara)

3- Seçkin Duman (Kocaeli)

3- Mustafa Taş (Antalya)

- ⁠En İyi Peşrev

1- Metin Yıldıztaşı (Edirne)

2- Muharrem Emir (Balıkesir)

3- Bayram Gümüşdağ (Edirne)

-⁠ ⁠En Teknik Pehlivan

Can Ergen (Antalya)

-⁠ ⁠En Centilmen Pehlivan:

Yıldıray Pala (İstanbul)