2026 FIFA Dünya Kupası 'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, çeyrek final bileti için İngiltere ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Meksika: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Romo, Mora, Jimenez, Quinones, Alvarado

İngiltere: Pickford, Konsa, O'Reilly, Guehi, Quansah, Rice, Saka, Anderson, Kane, Bellingham, Gordon

A Grubu'nda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya ile mücadele eden Meksika, üç maçını da kazanarak 9 puanla liderliğe ulaştı. Javier Aguirre yönetimindeki ekip, son 32 turunda Ekvador'u Julian Quiñones ve Raúl Jiménez'in golleriyle 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Ev sahibi avantajını da kullanmak isteyen Meksika, İngiltere engelini aşarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ise L Grubu'nda Hırvatistan, Gana ve Panama ile karşı karşıya geldi. İki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayan İngilizler, grubunu lider tamamladı.

Son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile eşleşen İngiltere, mücadelede erken geriye düşmesine rağmen geri dönüşe imza attı. Harry Kane'in 75 ve 86. dakikalarda kaydettiği gollerle rakibini 2-1 mağlup eden Ada ekibi, son 16 turuna yükseldi.