CANLI | Fransa - Paraguay

Karşılaşmayı Özbek hakem Ilgiz Tantashev yönetiyor. Futbolseverler, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanan dev karşılaşmanın tüm gelişmelerini ve dakika dakika canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden anbean takip edebiliyor.

PARAGUAY'IN SÜRPRİZLERLE DOLU YOLCULUĞU

Turnuvaya A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta, D Grubu'nda başlayan Paraguay, inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

Açılış maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne farklı mağlup olan Güney Amerika temsilcisi, ardından toparlanarak ikinci maçında A Milli Takımımızı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Grubun son karşılaşmasında Avustralya ile golsüz berabere kalan Paraguay, "en iyi üçüncüler" kontenjanından bir üst tura yükseldi.

ALMANYA'YI KUPANIN DIŞINA İTTİLER

Paraguay'ın asıl büyük sürprizi ise son 32 turunda yaşandı. Panzerler karşısında dirençli bir oyun ortaya koyan ekip, 120 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede pes etmedi. Penaltı atışlarında Almanya'yı kupanın dışına iten Paraguay, turnuvanın en dikkat çeken sürprizlerinden birine imza attı.

FAVORİ FRANSA DOLUDİZGİN İLERLİYOR

Turnuvanın mutlak favorilerinden biri olarak gösterilen Fransa ise grup aşamasını adeta elini kolunu sallayarak geçti. I Grubu'nda yer alan Horozlar; Senegal, Irak ve Norveç'i mağlup ederek lider olarak son 32 turuna yükseldi. Fransızlar, son 32 turunda da İsveç'i 3-0'lık net bir skorla geçerek form grafiğini sürdürdü. Şimdi gözler, çeyrek final bileti için sahaya çıkacak Paraguay ile Fransa arasındaki dev mücadeleye çevrildi.