Son şampiyon hata istemiyor! Arjantin ile Yeşil Burun Adaları kozlarını paylaşacak
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2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Son şampiyon ve turnuvanın en güçlü favorileri arasında gösterilen Arjantin, Dünya Kupası tarihindeki ilk macerasında adını son 32 turuna yazdırarak büyük bir sürprize imza atan Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. Miami'de oynanacak kritik mücadele, TSİ 01.00'den itibaren ahaber.com.tr'de anbean takip edilebilecek.
2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Son şampiyon Arjantin, turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olan Yeşil Burun Adaları ile kozlarını paylaşacak.
Miami Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Kanadalı hakem Drew Fischer yönetecek.
J Grubu'nu puan kaybetmeden lider tamamlayan Arjantin, son 32 turuna iddialı bir şekilde gelirken; Yeşil Burun Adaları ise 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardı.
Afrika temsilcisi, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak adını eleme turuna yazdırdı.