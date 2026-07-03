Son şampiyon hata istemiyor! Arjantin ile Yeşil Burun Adaları kozlarını paylaşacak

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Son şampiyon ve turnuvanın en güçlü favorileri arasında gösterilen Arjantin, Dünya Kupası tarihindeki ilk macerasında adını son 32 turuna yazdırarak büyük bir sürprize imza atan Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. Miami'de oynanacak kritik mücadele, TSİ 01.00'den itibaren ahaber.com.tr'de anbean takip edilebilecek.