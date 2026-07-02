12 Dev Adam Dünya Kupası yolunda! Bosna Hersek-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Bosna Hersek deplasmanına çıkıyor. Grubunda dörtte dört yaparak liderlik koltuğuna oturan ay-yıldızlı ekip, ikinci turu garantilemesine rağmen namağlup yoluna devam etmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın saati, yayın bilgileri ve öne çıkan tüm ayrıntılar belli oldu.
FIBA 2027 Erkekler Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. C Grubu'nda yoluna kayıpsız devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, beşinci maçında Bosna Hersek'e konuk oluyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler hem liderliğini sağlamlaştırmak hem de ikinci tur öncesi moral kazanmak için parkeye çıkacak.
BOSNA HERSEK-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Basketbolseverlerin merakla beklediği Bosna Hersek - Türkiye mücadelesi, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın hava atışı ise TSİ 21.00'de yapılacak.
BOSNA HERSEK-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.
TÜRKİYE GRUPTA AVANTAJINI KORUYOR
A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'nda çıktığı dört karşılaşmayı da kazanarak 8 puanla zirvede yer alıyor. İlk turu tamamlamadan ikinci tur biletini alan milliler, Bosna Hersek deplasmanından da galibiyetle ayrılarak namağlup unvanını sürdürmeyi amaçlıyor. Türkiye, gruptaki maçlarında şu sonuçları aldı:
|Karşılaşma
|Sonuç
|Türkiye - Bosna Hersek
|93-71
|İsviçre - Türkiye
|60-85
|Sırbistan - Türkiye
|78-82
|Türkiye - Sırbistan
|94-86