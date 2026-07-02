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12 Dev Adam Dünya Kupası yolunda! Bosna Hersek-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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12 Dev Adam Dünya Kupası yolunda! Bosna Hersek-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Bosna Hersek deplasmanına çıkıyor. Grubunda dörtte dört yaparak liderlik koltuğuna oturan ay-yıldızlı ekip, ikinci turu garantilemesine rağmen namağlup yoluna devam etmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın saati, yayın bilgileri ve öne çıkan tüm ayrıntılar belli oldu.

FIBA 2027 Erkekler Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. C Grubu'nda yoluna kayıpsız devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, beşinci maçında Bosna Hersek'e konuk oluyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler hem liderliğini sağlamlaştırmak hem de ikinci tur öncesi moral kazanmak için parkeye çıkacak.

Türkiye, C Grubu'ndaki beşinci maçında Bosna Hersek'e konuk oluyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Türkiye, C Grubu'ndaki beşinci maçında Bosna Hersek'e konuk oluyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

BOSNA HERSEK-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Bosna Hersek - Türkiye mücadelesi, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın hava atışı ise TSİ 21.00'de yapılacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak basketbolseverlerle buluşacak. (Fotoğraf: A Haber)Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak basketbolseverlerle buluşacak. (Fotoğraf: A Haber)

BOSNA HERSEK-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE GRUPTA AVANTAJINI KORUYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'nda çıktığı dört karşılaşmayı da kazanarak 8 puanla zirvede yer alıyor. İlk turu tamamlamadan ikinci tur biletini alan milliler, Bosna Hersek deplasmanından da galibiyetle ayrılarak namağlup unvanını sürdürmeyi amaçlıyor. Türkiye, gruptaki maçlarında şu sonuçları aldı:

Karşılaşma Sonuç
Türkiye - Bosna Hersek 93-71
İsviçre - Türkiye 60-85
Sırbistan - Türkiye 78-82
Türkiye - Sırbistan 94-86

Milliler, C Grubu'nda çıktığı ilk dört maçı da kazanmayı başardı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Milliler, C Grubu'nda çıktığı ilk dört maçı da kazanmayı başardı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

ERGİN ATAMAN YÖNETİMİNDEKİ 1062. MAÇ

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek karşılaşmasıyla tarihindeki 1062. resmi maçına çıkacak.

Milliler, bu karşılaşmanın ardından ilk turdaki son sınavını 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da İsviçre'ye karşı verecek. Hedef ise ilk turu namağlup tamamlayarak ikinci aşamaya yüksek moralle geçmek.

Onuralp Bitim, sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Onuralp Bitim, sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan aday kadroda şu isimler yer alıyor:

  • Adem Bona
  • Alperen Şengün
  • Ercan Osmani
  • Erkan Yılmaz
  • Şehmus Hazer
  • Kenan Sipahi
  • Malachi Flynn
  • Berk İbrahim Uğurlu
  • Sertaç Şanlı
  • Yiğit Arslan
  • Tarık Biberovic
  • Yiğit Onan
  • Furkan Korkmaz
  • Yiğitcan Saybir
  • Cedi Osman
  • Ömer Faruk Yurtseven
  • Emre Melih Tunca

Öte yandan Onuralp Bitim, yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

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