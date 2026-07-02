12 Dev Adam Dünya Kupası yolunda! Bosna Hersek-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA 2027 Erkekler Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. C Grubu'nda yoluna kayıpsız devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, beşinci maçında Bosna Hersek'e konuk oluyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler hem liderliğini sağlamlaştırmak hem de ikinci tur öncesi moral kazanmak için parkeye çıkacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak basketbolseverlerle buluşacak. (Fotoğraf: A Haber)

BOSNA HERSEK-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE GRUPTA AVANTAJINI KORUYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'nda çıktığı dört karşılaşmayı da kazanarak 8 puanla zirvede yer alıyor. İlk turu tamamlamadan ikinci tur biletini alan milliler, Bosna Hersek deplasmanından da galibiyetle ayrılarak namağlup unvanını sürdürmeyi amaçlıyor. Türkiye, gruptaki maçlarında şu sonuçları aldı: