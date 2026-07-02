CANLI | ABD - Bosna Hersek

2026 FIFA Dünya Kupası 'nda son 32 maçları tüm hızıyla devam ederken grup aşamalarını tamamlayan ABD ile Bosna Hersek, üst tura geçmek için kıyasıya mücadele verecek. San Francisco Stadyumu'nda başlayan dev karşılaşmada kazanan takım adını son 16'ya yazdırırken, kaybeden ekip ise turnuvaya veda edecek.

İLK 11'LER

ABD: Freese; Freeman, Richards, Ream; Dest, McKennie, Adams, Tillman, Robinson; Balogun, Pulisic

Bosna Hersek : Vasilj; Dedić, Radeljić, Katić, Muharemović, Kolašinac; Gigiović, Šunjić; Alajbegović, Demirović, Džeko

BOSNA HERSEK EN İYİ ÜÇÜNCÜLER ARASINDAN GELDİ

Dünya Kupası tarihindeki ikinci turnuvasında mücadele eden Bosna Hersek, B Grubu'na Kanada ile aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı.

İkinci maçta İsviçre'ye 4-1 mağlup olan Balkan temsilcisi, grup aşamasını Katar'ı 3-1 yenerek tamamladı. Topladığı 4 puanla en iyi üçüncüler arasına giren Bosna Hersek, adını son 32 turuna yazdırdı.

ABD'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Ev sahibi ekipte Folarin Balogun, Christian Pulisic, Weston McKennie ve Timothy Weah hücumdaki en önemli silahlar olarak öne çıkıyor. ABD'de Patrick Agyemang ile Joao Cardoso ise sakatlıkları nedeniyle Bosna Hersek karşısında forma giyemiyor.

BOSNA HERSEK'İN KOZLARI DZEKO VE DEMIROVIC

Bosna Hersek'te gözler tecrübeli golcü Edin Dzeko ile savunmanın lideri Sead Kolasinac'ın üzerinde olacak. Ermedin Demirovic ve Alajbegovic de Balkan ekibinin hücum hattındaki en önemli kozları arasında yer alıyor.