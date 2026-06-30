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Fas Hollanda'yı penaltılarla eledi! Zafer sonrası hep birlikte secdeye

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fas Hollanda'yı penaltılarla eledi! Zafer sonrası hep birlikte secdeye

Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Hollanda'yı seri penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren karşılaşmada turu getiren takım seri penaltılar sonunda Fas oldu. Bu sonuçla Hollanda turnuvaya veda ederken Fas, son 16 turunda Kanada'nın rakibi oldu. Faslı oyuncular zafer sonrası, secde yaparak galibiyeti kutlayıp şükrettiler.

Stat: Monterrey

Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Pires, Bruno Boschilia (Brezilya)

Hollanda: Verbruggen, Van Hecke, Van Dijk, Ake (Dk. 71 Koopmeiners), Dumfries, Gravenberch (Dk. 86 Timber), De Jong (Dk. 110 De Roon), Van de Ven (Dk. 86 Hato), Summerville, Gakpo (Dk. 113 Kluivert), Brobbey (Dk. 71 Weghorst)

Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad (Dk. 75 Salah-Eddine), Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi (Dk. 79 El Mourabet), Brahim Diaz (Dk. 79 Yassine), Ounahi (Dk. 86 Rahimi), El Khannous (Dk. 87 Talbi), Saibari

Goller: Dk. 72 Gakpo (Hollanda), Dk. 90+1 Diop (Fas)

Sarı kart: Dk. 47 Diop (Fas)

Fas Hollanda'yı penaltılarla eledi! Zafer sonrası hep birlikte secdeye - 1

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Normal süresi ve 120 dakikası 1-1 sona eren maçta turlayan takımları seri penaltı atışları belirledi. Rakibine 3-2 üstünlük kuran Fas, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fas ile Hollanda arasındaki mücadele nefesleri kesti. Maçın uzun bölümü golsüz eşitlikle geçilirken ilk golü bulan taraf Hollanda oldu. Turuncular, 72. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle öne geçerek avantajı yakaladı. Ancak Fas, son ana kadar oyundan kopmayarak uzatma dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı yeniden dengeye getirdi.

Fas Hollanda'yı penaltılarla eledi! Zafer sonrası hep birlikte secdeye - 2

DİOP'TAN UZATMALARDA GOL

Karşılaşmanın son anlarında baskısını artıran Fas, 90+1. dakikada Issa Diop'un golüyle skoru 1-1'e taşıdı. Bu golün ardından mücadele uzatmalara giderken iki ekip de temkinli bir oyun ortaya koydu. Uzatma devrelerinde yakalanan fırsatlar değerlendirilemeyince son 16 turuna yükselecek takımı seri penaltı atışları belirledi.

Fas Hollanda'yı penaltılarla eledi! Zafer sonrası hep birlikte secdeye - 3

PENALTILARDA FAS HATA YAPMADI

Seri penaltı atışlarında daha soğukkanlı kalan Fas, kritik anlarda rakibine üstünlük kurarak turu geçen taraf oldu. İki takım da çokça penaltıyı değerlendiremezken, daha az hata yapan Fas oldu. Bu sonuçla Fas, 2026 Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırarak yoluna devam etti. Hollanda ise turnuvaya son 32 turunda veda ederken, Fas bir üst turda çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Fas son 16 turunda Kanada ile eşleşti.

Fas Hollanda'yı penaltılarla eledi! Zafer sonrası hep birlikte secdeye - 4

TURU SECDEYLE KUTLADILAR

Ismael Saibari'nin attığı penaltı golünün ardından Faslılar büyük sevinç yaşadı.

Fas Hollanda'yı penaltılarla eledi! Zafer sonrası hep birlikte secdeye - 5

Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular, takım halinde secde yaparak galibiyeti kutlayıp şükrettiler. Penaltı atışları öncesinde de Fas takımı yedek kulübesinde hep birlikte dua etti.

Fas Hollanda'yı penaltılarla eledi! Zafer sonrası hep birlikte secdeye - 6

Ayrıca Faslı oyuncular, kendi taraftarlarının olduğu tribüne giderek son 16'ya yükselmenin coşkusunu birlikte tezahürat yaparak kutladı.

Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Saibari, bu golle Hollanda'yı evine gönderirken ülkesini son 16'ya taşıyan isim oldu.

#Dünya Kupası
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