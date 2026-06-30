PENALTILARDA FAS HATA YAPMADI

Seri penaltı atışlarında daha soğukkanlı kalan Fas, kritik anlarda rakibine üstünlük kurarak turu geçen taraf oldu. İki takım da çokça penaltıyı değerlendiremezken, daha az hata yapan Fas oldu. Bu sonuçla Fas, 2026 Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırarak yoluna devam etti. Hollanda ise turnuvaya son 32 turunda veda ederken, Fas bir üst turda çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Fas son 16 turunda Kanada ile eşleşti.