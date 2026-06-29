Son 32'de dev randevu! Brezilya ile Japonya karşı karşıya

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Grup aşamasını namağlup lider tamamlayan Brezilya, turnuvanın en formda ekiplerinden Japonya ile son 16 bileti için karşı karşıya geliyor. Houston Stadı'nda oynanacak dev mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı anbean ahaber.com.tr'de olacak.