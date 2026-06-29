Son 32'de dev randevu! Brezilya ile Japonya karşı karşıya
2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Grup aşamasını namağlup lider tamamlayan Brezilya, turnuvanın en formda ekiplerinden Japonya ile son 16 bileti için karşı karşıya geliyor. Houston Stadı'nda oynanacak dev mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı anbean ahaber.com.tr'de olacak.
C Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak son 32 turuna yükselen Brezilya, Japonya karşısında üst tura çıkmak için sahaya çıkacak.
Grup aşamasındaki başarılı performansını eleme turuna taşımak isteyen Sambacılar, Japonya'yı mağlup ederek yoluna devam etmeyi hedefliyor.
JAPONYA SÜRPRİZ PEŞİNDE
Grup aşamasını başarıyla tamamlayan Japonya ise Brezilya karşısında üst tura yükselmek için mücadele edecek.
Turnuvada ortaya koyduğu disiplinli oyunla dikkat çeken Asya temsilcisi, güçlü rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmayı amaçlıyor.
HOUSTON STADI'NDA KRİTİK MÜCADELE
Houston Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
MAÇ SAATİ
Brezilya ile Japonya arasındaki son 32 turu mücadelesi bugün saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm gelişmeleri anbean ahaber.com.tr'de yer alacak.