Sambacılar uzatmalarda turladı! Brezilya adını son 16'ya yazdırdı

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya karşısında son dakikalarda bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Sambacılar, kritik anlarda gelen golle yoluna devam etmeyi başardı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Sambacılar, son dakikalarda bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya, kritik galibiyetle yoluna devam ederken Japonya ise Dünya Kupası'na veda etti.

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