Vedat Muriqi Fenerbahçe'de! 3 yıllık sözleşme imzalandı
Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'i yeniden kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Mallorca ile yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandırarak Kosovalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalarken, camiada şampiyonluk hedefi bir kez daha güçlü şekilde vurgulandı.
Fenerbahçe, taraftarın uzun süredir beklediği transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce formasını giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'i yeniden renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Mallorca ile anlaşma sağlandığı ve 1994 doğumlu oyuncunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı duyuruldu.
"ŞAMPİYONLUKTA ADIM ADIM İLERLİYORUZ"
Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin katıldı.
Transferle ilgili konuşan yönetici Mustafa Çağlar, Vedat Muriqi'in yalnızca kaliteli bir futbolcu değil, aynı zamanda güçlü bir karakter olduğunu vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız." dedi.
MURİÇ'TEN TARAFTARA MESAJ: "MÜCADELEDEN KAÇMAYACAĞIM"
Yeniden Fenerbahçe formasını giyecek olmanın heyecanını yaşayan Vedat Muriqi ise sarı-lacivertli camiaya teşekkür ederek iddialı mesajlar verdi.
Muriqi, "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, gol yollarındaki etkinliği ve mücadeleci kimliğiyle hafızalarda yer eden Vedat Muriqi'in dönüşünü büyük heyecanla karşıladı. Yeni sezonda gözler, yeniden Kadıköy'e dönen tecrübeli golcünün performansında olacak.