Fenerbahçe, taraftarın uzun süredir beklediği transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce formasını giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'i yeniden renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Mallorca ile anlaşma sağlandığı ve 1994 doğumlu oyuncunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

"ŞAMPİYONLUKTA ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin katıldı.

Transferle ilgili konuşan yönetici Mustafa Çağlar, Vedat Muriqi'in yalnızca kaliteli bir futbolcu değil, aynı zamanda güçlü bir karakter olduğunu vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız." dedi.