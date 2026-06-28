Kanada uzatmalarda turladı! Güney Afrika turnuvaya veda etti
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun açılış maçında Kanada, Güney Afrika'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son sözü uzatmalarda söyleyen Kanada, turnuvadaki yoluna devam ederken Güney Afrika Dünya Kupası'na veda etti.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun açılış maçında Kanada ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.
Kanada'ya turu getiren golü, 90+2. dakikada Eustaquio attı.
Kanada, son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle 4 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Houston'da oynanacak çeyrek finale yükselme maçı, TSİ 20.00'de başlayacak.
İlk yarıda savunma güvenliğini önde tutan iki ekip, geliştirdikleri hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Kanada 44. dakikada ilk yarının en net fırsatını yakaladı. Sağ kanattan kullanılan kornerde altıpas önünde Bombito kafayı vurdu, Güney Afrika savunmasında Modiba topu çizgiden çıkardı. Ardından oluşan karambolde Buchanen yakın mesafeden sert vurdu, bu kez de kaleci Williams gole izin vermedi.