CANLI YAYIN

Kanada uzatmalarda turladı! Güney Afrika turnuvaya veda etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kanada uzatmalarda turladı! Güney Afrika turnuvaya veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun açılış maçında Kanada, Güney Afrika'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son sözü uzatmalarda söyleyen Kanada, turnuvadaki yoluna devam ederken Güney Afrika Dünya Kupası'na veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun açılış maçında Kanada ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.

Kanada uzatmalarda turladı! Güney Afrika turnuvaya veda etti - 1

Kanada'ya turu getiren golü, 90+2. dakikada Eustaquio attı.

Kanada, son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle 4 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Houston'da oynanacak çeyrek finale yükselme maçı, TSİ 20.00'de başlayacak.

Kanada uzatmalarda turladı! Güney Afrika turnuvaya veda etti - 2

İlk yarıda savunma güvenliğini önde tutan iki ekip, geliştirdikleri hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Kanada 44. dakikada ilk yarının en net fırsatını yakaladı. Sağ kanattan kullanılan kornerde altıpas önünde Bombito kafayı vurdu, Güney Afrika savunmasında Modiba topu çizgiden çıkardı. Ardından oluşan karambolde Buchanen yakın mesafeden sert vurdu, bu kez de kaleci Williams gole izin vermedi.

Kanada uzatmalarda turladı! Güney Afrika turnuvaya veda etti - 3

İkinci yarıda da etkili ataklar Kanada'dan geldi. 65. dakikada Oluwaseyi kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza sahası içinden şutunda, kaleciden sekip yükseklik kazanan topa altıpas içinde David vurmak istedi, son anda araya giren Mbokazi topu kornere yolladı.

Kanada maçın son anlarında aradığı golü buldu. 90+2. dakikada Güney Afrika ceza sahası önünde topla buluşan Eustaquio'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Kanada uzatmalarda turladı! Güney Afrika turnuvaya veda etti - 4

Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams'ın zaman zaman oyunu yavaşlatma çabaları tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna sebep oldu. Taraftarlar, karşılaşmada verilen su molalarına da tepki gösterdi.

Kanada uzatmalarda turladı! Güney Afrika turnuvaya veda etti - 5

Los Angeles'taki karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino da tribünden takip etti. Mücadeleyi 69 bin 237 taraftarın izlediği duyuruldu.

#Dünya Kupası
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın