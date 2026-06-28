Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi başladı
Giriş Tarihi:
|
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla resmen başladı. Teknik Direktör Vinzenco İtalio yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupaları öncesi 1 Temmuz'da Slovakya kampına gidecek. Kartal, kamp sürecinde 6 hazırlık maçına çıkacak.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bugün start verdi. Teknik Direktör Vinzenco İtalio yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynayacağı eleme maçları öncesi 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Beşiktaş, kamp boyunca 6 hazırlık maçı oynayacak.