Fenerbahçe 2026-2027 kombine genel satışı başladı! Fenerbahçe Taraftar Kart nasıl alınır?
Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonu kombine kartlarında yenileme, yer değiştirme ve öncelikli satış süreçleri tamamlandı. Bugün başlayan genel satışta taraftarları üyelik şartları, Taraftar Kart avantajları, tribün fiyatları ve yarın başlayacak öğrenci tribünü satışına ilişkin tüm ayrıntılar bekliyor.
Fenerbahçe, 120. kuruluş yılında şampiyonluk hedefi doğrultusunda tribün desteğini artıracak önemli adımlar attı. Kulüp, taraftar lehine yaptığı yeni düzenlemelerin ardından bugün itibarıyla 2026-2027 sezonu kombine kartlarının genel satışını başlattı. Daha önce tamamlanan yenileme, yer değiştirme ve öncelikli satış dönemlerinin ardından taraftarlar artık belirlenen üyelik şartlarını sağlamaları halinde kombinelerini satın alabiliyor.
YENİLEME SÜRECİ SONA ERDİ, GENEL SATIŞ BAŞLADI
Kulübün açıkladığı takvime göre kombine yenileme dönemi 17-23 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu süreç artık tamamlanırken, yalnızca kombinesini yenileyen taraftarların yararlanabildiği 26 Haziran'daki yer değiştirme işlemleri de geride kaldı. Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar saat 10.00 itibarıyla ise genel satış süreci resmen başladı.
Kulüp, yeni sezonda taraftarların lehine iki önemli değişiklik yaptı. Kombine kartlarda daha önce en fazla üç kez uygulanabilen devir hakkı beş devre çıkarıldı. Ayrıca yenileme hakkı için aranan sezonluk devamlılık şartı da 12 maçtan 11 maça düşürüldü. Ara dönemde kombine alan taraftarlar için ise yedi maç katılım şartı uygulandı.
KOMBİNE ALABİLMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
Genel satış döneminde kombine satın alabilmek için taraftarların aşağıdaki kriterlerden en az birini taşıması gerekiyor.
- Yüksek Divan Kurulu üyesi olmak
- Kongre üyesi olmak
- Temsilci üye olmak
- FBSK Super App Premium üyeliğine sahip olmak
- Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahibi olmak
- Fenerpara üyeliği bulunmak
Satış işlemleri yalnızca Passo internet sitesi ile Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.