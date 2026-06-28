Fenerbahçe 2026-2027 kombine genel satışı başladı! Fenerbahçe Taraftar Kart nasıl alınır?

Fenerbahçe, 120. kuruluş yılında şampiyonluk hedefi doğrultusunda tribün desteğini artıracak önemli adımlar attı. Kulüp, taraftar lehine yaptığı yeni düzenlemelerin ardından bugün itibarıyla 2026-2027 sezonu kombine kartlarının genel satışını başlattı. Daha önce tamamlanan yenileme, yer değiştirme ve öncelikli satış dönemlerinin ardından taraftarlar artık belirlenen üyelik şartlarını sağlamaları halinde kombinelerini satın alabiliyor.

Genel kombine satışı bugün saat 10.00 itibarıyla başladı. (Fotoğraf: A Haber)

YENİLEME SÜRECİ SONA ERDİ, GENEL SATIŞ BAŞLADI

Kulübün açıkladığı takvime göre kombine yenileme dönemi 17-23 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu süreç artık tamamlanırken, yalnızca kombinesini yenileyen taraftarların yararlanabildiği 26 Haziran'daki yer değiştirme işlemleri de geride kaldı. Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar saat 10.00 itibarıyla ise genel satış süreci resmen başladı.

Kulüp, yeni sezonda taraftarların lehine iki önemli değişiklik yaptı. Kombine kartlarda daha önce en fazla üç kez uygulanabilen devir hakkı beş devre çıkarıldı. Ayrıca yenileme hakkı için aranan sezonluk devamlılık şartı da 12 maçtan 11 maça düşürüldü. Ara dönemde kombine alan taraftarlar için ise yedi maç katılım şartı uygulandı.