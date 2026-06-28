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Fenerbahçe 2026-2027 kombine genel satışı başladı! Fenerbahçe Taraftar Kart nasıl alınır?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe 2026-2027 kombine genel satışı başladı! Fenerbahçe Taraftar Kart nasıl alınır?

Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonu kombine kartlarında yenileme, yer değiştirme ve öncelikli satış süreçleri tamamlandı. Bugün başlayan genel satışta taraftarları üyelik şartları, Taraftar Kart avantajları, tribün fiyatları ve yarın başlayacak öğrenci tribünü satışına ilişkin tüm ayrıntılar bekliyor.

Fenerbahçe, 120. kuruluş yılında şampiyonluk hedefi doğrultusunda tribün desteğini artıracak önemli adımlar attı. Kulüp, taraftar lehine yaptığı yeni düzenlemelerin ardından bugün itibarıyla 2026-2027 sezonu kombine kartlarının genel satışını başlattı. Daha önce tamamlanan yenileme, yer değiştirme ve öncelikli satış dönemlerinin ardından taraftarlar artık belirlenen üyelik şartlarını sağlamaları halinde kombinelerini satın alabiliyor.

Genel kombine satışı bugün saat 10.00 itibarıyla başladı. (Fotoğraf: A Haber)Genel kombine satışı bugün saat 10.00 itibarıyla başladı. (Fotoğraf: A Haber)

YENİLEME SÜRECİ SONA ERDİ, GENEL SATIŞ BAŞLADI

Kulübün açıkladığı takvime göre kombine yenileme dönemi 17-23 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu süreç artık tamamlanırken, yalnızca kombinesini yenileyen taraftarların yararlanabildiği 26 Haziran'daki yer değiştirme işlemleri de geride kaldı. Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar saat 10.00 itibarıyla ise genel satış süreci resmen başladı.

Kulüp, yeni sezonda taraftarların lehine iki önemli değişiklik yaptı. Kombine kartlarda daha önce en fazla üç kez uygulanabilen devir hakkı beş devre çıkarıldı. Ayrıca yenileme hakkı için aranan sezonluk devamlılık şartı da 12 maçtan 11 maça düşürüldü. Ara dönemde kombine alan taraftarlar için ise yedi maç katılım şartı uygulandı.

Kombine alımında üyelik şartı uygulanmaya devam ediyor. (Fotoğraf: A Haber)Kombine alımında üyelik şartı uygulanmaya devam ediyor. (Fotoğraf: A Haber)

KOMBİNE ALABİLMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Genel satış döneminde kombine satın alabilmek için taraftarların aşağıdaki kriterlerden en az birini taşıması gerekiyor.

  • Yüksek Divan Kurulu üyesi olmak
  • Kongre üyesi olmak
  • Temsilci üye olmak
  • FBSK Super App Premium üyeliğine sahip olmak
  • Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahibi olmak
  • Fenerpara üyeliği bulunmak

Satış işlemleri yalnızca Passo internet sitesi ile Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kombine devir hakkı bu sezon beş kullanıma çıkarıldı. (Fotoğraf: A Haber)Kombine devir hakkı bu sezon beş kullanıma çıkarıldı. (Fotoğraf: A Haber)

KİM KAÇ KOMBİNE SATIN ALABİLECEK?

Üyelik Türü Genel Satışta Kombine Alma Hakkı
Divan Kurulu Üyesi 2 adet
Kongre Üyesi 2 adet
Temsilci Üye 2 adet
FBSK Super App Premium Üyesi 1 adet
Banka Taraftar Kart Sahibi 1 adet
Fenerpara Üyesi 1 adet

Divan Kurulu üyelerine ayrılan indirimli kombineler ise yalnızca Ülker Stadyumu'ndaki Kombine Satış Merkezi üzerinden satılıyor.

En düşük kombine ücreti öğrenci tribününde uygulanıyor. (Fotoğraf: A Haber)En düşük kombine ücreti öğrenci tribününde uygulanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

2026-2027 SEZONU KOMBİNE FİYATLARI

Fenerbahçe'nin açıkladığı 2026-2027 sezonu kombine fiyatları tribün ve bloklara göre şu şekilde sıralanıyor:

Maraton Alt Tribünü

  • A - I Blok: 121.500 TL
  • B Blok: 147.000 TL
  • C - G Blok: 166.600 TL
  • D - F Blok: 196.000 TL

Fenerium Alt Tribünü

  • A - I Blok: 121.500 TL
  • B Blok: 147.000 TL
  • C Blok: 166.600 TL
  • D Blok: 196.000 TL

Maraton Üst Tribünü

  • A - I Blok: 46.200 TL
  • B - H Blok: 53.200 TL
  • C - G Blok: 68.600 TL
  • D - F Blok: 82.300 TL
  • E Blok: 90.200 TL

Fenerium Üst Tribünü

  • A - I Blok: 46.200 TL
  • B - H Blok: 53.200 TL
  • C - G Blok: 68.600 TL
  • D - F Blok: 82.300 TL

Kuzey / Spor Toto Tribünü

  • Kale Arkası: 27.700 TL
  • Öğrenci Tribünü: 14.500 TL

Divan Kurulu Üyelerine Özel

  • Divan Tribünü Kombinesi: 49.000 TL

Öğrenci tribünü satışları 29 Haziran'da başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)Öğrenci tribünü satışları 29 Haziran'da başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ SATIŞLAR YARIN BAŞLAYACAK

Genel satışın ardından sırada öğrenci tribünü bulunuyor. Sınırlı sayıdaki öğrenci kombineleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da satışa çıkacak. Öğrenci tribününden yararlanabilmek için;

  • 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında doğmuş olmak,
  • Öğrenci belgesi veya 2026 üniversite sınavı giriş belgesi sunmak,
  • FBSK Super App Premium, Banka Taraftar Kart veya Fenerpara üyeliğine sahip olmak,
  • Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kart bulundurmak

şartları aranacak. Öğrenci kombineleri yalnızca Ülker Stadyumu'ndaki Kombine Satış Merkezi üzerinden satılacak. İnternet üzerinden satış yapılmayacak.

Taraftar Kart ile kombine satın alma hakkı sağlanıyor. (Fotoğraf: A Haber)Taraftar Kart ile kombine satın alma hakkı sağlanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

TARAFTAR KART ZORUNLU MU?

Genel satışta dikkat çeken şartlardan biri de Taraftar Kart üyeliği oldu. Kombine satın alacak taraftarların, kulübün belirlediği üyelik seçeneklerinden en az birine sahip olması gerekiyor. Bu seçeneklerden biri de Banka Taraftar Kartı veya Dijital Taraftar Kart üyeliği.

Kulübün uyguladığı sistemde Taraftar Kart iki farklı şekilde sunuluyor. Taraftarlar ister anlaşmalı bankalar üzerinden kredi kartı özellikli Taraftar Kart alabiliyor ister dijital üyelik sistemini tercih edebiliyor.

Taraftar Kart başvuruları resmi kanallardan yapılıyor. (Fotoğraf: A Haber)Taraftar Kart başvuruları resmi kanallardan yapılıyor. (Fotoğraf: A Haber)

FENERBAHÇE TARAFTAR KART NASIL ALINIR?

Fenerbahçe Taraftar Kart sahibi olmak isteyen taraftarlar başvurularını kulübün resmi kanalları üzerinden kolayca yapabiliyor. Başvuru süreci birkaç adımdan oluşuyor.

Taraftar Kart almak için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

  • Resmi Taraftar Kart platformuna giriş yapın.
  • Yeni üyelik oluşturun ve kimlik bilgilerinizi sisteme girin.
  • Dijital Taraftar Kart veya banka destekli Taraftar Kart seçeneklerinden size uygun olanı tercih edin.
  • Ödeme işlemini tamamlayın.
  • Başvurunuz onaylandıktan sonra üyeliğiniz aktif hale gelir ve Taraftar Kart numaranız oluşturulur.

Başvuru yapılabilecek resmi kanallar ise şunlar:

  • Taraftar Kart resmi internet sitesi
  • FBSK Super App mobil uygulaması
  • Anlaşmalı bankaların Taraftar Kart özellikli kredi kartı başvuru kanalları

Anlaşmalı bankalar arasında Yapı Kredi, DenizBank, VakıfBank, Finansbank ve Garanti BBVA yer alıyor. Bu bankalar üzerinden Taraftar Kart özellikli kredi kartı başvurusu yapan taraftarlar, kart türüne göre belirlenen yıllık üyelik ücretini ödeyerek Taraftar Kart avantajlarından yararlanabiliyor.

Taraftar Kart üyeleri bilet satışında öncelik elde ediyor. (Fotoğraf: A Haber)Taraftar Kart üyeleri bilet satışında öncelik elde ediyor. (Fotoğraf: A Haber)

TARAFTAR KART ÜCRETLERİ NE KADAR?

Anlaşmalı bankalar olan Yapı Kredi, DenizBank, VakıfBank, Finansbank ve Garanti Bankası üzerinden alınan Taraftar Kartlarda üyelik ücretleri kart tipine göre değişiyor.

Kart Türü İlk Yıl Üyelik Ücreti Sonraki Yıllardaki Üyelik Ücreti
Klasik 35 TL 35 TL
Gold 100 TL 50 TL
Platinum 350 TL 150 TL

Dijital Taraftar Kart üyeliğinde ise farklı abonelik seçenekleri bulunuyor.

  • Aylık abonelik: 190 TL
  • Yıllık abonelik tercihinde aylık: 158,25 TL
  • Yurt dışında yaşayan üyeler için yıllık: 2.268 TL

Taraftar Kart sahipleri öncelikli haklardan yararlanabiliyor. (Fotoğraf: A Haber)Taraftar Kart sahipleri öncelikli haklardan yararlanabiliyor. (Fotoğraf: A Haber)

TARAFTAR KART NE İŞE YARIYOR?

Kulüp tarafından sunulan Taraftar Kart, sadece üyelik anlamına gelmiyor. Kart sahipleri birçok ayrıcalıktan da yararlanabiliyor. Öne çıkan avantajlar şöyle:

  • Genel satıştan önce maç bileti satın alabilme hakkı
  • Kombine satış dönemlerinde öncelikli satın alma imkanı
  • Fenerium mağazaları ve Fenerium.com'da yüzde 10 indirim
  • Dijital Taraftar Kart üyelerine haftada bir kez Çark-ı Fener kampanyasına katılma ve çeşitli ödüller kazanma fırsatı

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