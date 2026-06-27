2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu son hafta maçında Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan golsüz berabere kaldı. 0-0 sona eren mücadelede iki ekip de sahadan birer puanla ayrılırken, H Grubu'ndaki son sıralama ile Yeşil Burun Adalaı 32 turuna yükseldi.

Grup aşamasının son haftasında gözler H Grubu'na çevrildi. Eleme turu hesaplarının yapıldığı kritik karşılaşmada Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, sahaya çıktı.

İLK YARI

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

4' Suudi Arabistan'da Saud Abdulhamid sarı kart gördü.

8' Yeşil Burun Adaları'nda Wagner Pina sarı kart gördü.

18' Salem Al Dawsari'nin şutu kaleyi bulmadı.

22' Willy Semedo önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

23' Yeşil Burun Adaları sağ kanattan köşe vuruşu kazandı.

24' Karşılaşmada su molası verildi.

27' İçecek molasının ardından oyun yeniden başladı.

30' Hassan Al Tambakti sakatlanarak oyuna devam edemedi.

33' Suudi Arabistan'da Hassan Al Tambakti'nin yerine Ali Lajami oyuna girdi.

34' Jamiro Monteiro'nun uzak mesafeden çektiği şut auta gitti.

39' Yeşil Burun Adaları köşe vuruşu kazandı.

39' Joao Paulo'nun kafa vuruşu isabetsiz oldu.

42' Willy Semedo'nun şutu auta gitti.

45+2' Mohamed Kanno'nun kafa vuruşunu Yeşil Burun Adaları savunması çizgiden çıkardı.

45+4' Saud Abdulhamid'in sert şutu kaleyi bulmadı.

45+6' İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı.

46' Suudi Arabistan'da Abdullah Alkhaibari'nin yerine Musab Aljuwayr oyuna girdi.

48' Jamiro Monteiro'nun şutunu kaleci kurtardı.

50' Kevin Pina'nın şutu auta gitti.

53' Ryan Mendes'in şutu kaleyi bulmadı.

56' Yeşil Burun Adaları köşe vuruşu kazandı.

57' Deroy Duarte'nin şutu isabetli olmadı.

61' Yeşil Burun Adaları'nda Dailon Rocha Livramento ve Willy Semedo oyundan çıktı, Nuno Da Costa ile Helio Varela oyuna girdi.

66' Suudi Arabistan'da Salem Al Dawsari ve Sultan Mandash'ın yerine Mohammed Abu Alshamat ile Abdullah Al Hamdan oyuna dahil oldu.

67' Mohammed Abu Alshamat net fırsatı değerlendiremedi.

67' Nasser Aldawsari sarı kart gördü.

69' Karşılaşmada su molası verildi.

71' Yeşil Burun Adaları'nda Jamiro Monteiro'nun yerine Laros Duarte oyuna girdi.

72' Ryan Mendes'in yerine Garry Rodrigues oyuna dahil oldu.

72' Su molasının ardından oyun yeniden başladı.

75' Laros Duarte'nin isabetli şutunu kaleci kurtardı.

75' Pico'nun şutu auta gitti.

77' Joao Paulo'nun şutu kaleyi bulmadı.

77' Suudi Arabistan köşe vuruşu kazandı.

79' Garry Rodrigues'in şutu auta gitti.

82' Suudi Arabistan'da Nawaf Bu Washl'ın yerine Moteb Alharbi oyuna girdi.

83' Nasser Aldawsari'nin şutu isabetsiz oldu.

84' Joao Paulo'nun şutu kaleyi bulmadı.

85' Nuno Da Costa'nın şutu auta gitti.

86' Wagner Pina'nın şutu kaleyi bulmadı.

86' Garry Rodrigues ofsayta yakalandı.

90+2' Abdullah Al Hamdan'ın şutunu kaleci kurtardı.

90+3' Feras Al Buraikan sarı kart gördü.

90+4' Yeşil Burun Adaları'nda Wagner Pina'nın yerine Steven Moreira oyuna girdi.

90+5' Garry Rodrigues bir kez daha ofsayta yakalandı.

MS | Suudi Arabistan ile Yeşil Burun Adaları 0-0 berabere kaldı.