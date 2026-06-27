L Grubu'nda son hafta heyecanı! İngiltere ile Panama karşı karşıya

Dünya futbolunun kalbi bu gece New York-New Jersey'de atacak. MetLife Stadı'nda oynanacak İngiltere - Panama mücadelesinde hakem Abdulrahman Al Jassim düdük çalacak. TSİ 00.00'da başlayacak karşılaşma, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

TUCHEL'İN EKİBİ LİDERLİĞİ HEDEFLİYOR

2026 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen İngiltere, gruptaki ilk maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Gana ile golsüz berabere kaldı ve 4 puana ulaştı. Son 32 turuna yükselmeyi garantileyen Thomas Tuchel'in öğrencileri, Panama'yı mağlup ederek L Grubu'nu lider tamamlamayı amaçlıyor. İngiliz ekibinin en önemli gol silahı ise ilk maçta iki kez fileleri havalandıran Harry Kane olacak.

PANAMA VEDA MAÇINA ÇIKIYOR

L Grubu'nda Gana ve Hırvatistan'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Panama'nın turnuvaya grup aşamasında veda etmesi kesinleşti. Orta Amerika temsilcisi, İngiltere karşısında sürpriz bir sonuç alarak organizasyona puan ya da puanlarla veda etmeyi hedefliyor.

İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYALAR

İngiltere ile Panama bugüne kadar yalnızca bir kez resmi maçta karşı karşıya geldi. İki ekip, 2018 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında kozlarını paylaşırken İngiltere sahadan 6-1'lik farklı galibiyetle ayrılmıştı. Futbolseverler, MetLife Stadı'ndaki mücadelede İngilizlerin üstünlüğünü sürdürüp sürdüremeyeceğini merakla bekliyor.