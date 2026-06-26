Dünya Kupası tarihinde yeni rekor! 3.6 milyon taraftarla tarih yazıldı!
Giriş Tarihi:
ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, henüz tamamlanmadan futbol tarihinin en çok izlenen turnuvası olmayı başardı. 3.6 milyon taraftar barajını aşan dev organizasyon, 32 yıldır kırılamayan rekoru tarihe gömdü.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda toplam 3,6 milyon taraftarla tüm zamanların rekoru kırıldı.
FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenlediği ve ilk kez 48 takımın mücadele ettiği turnuvada, taraftar rekoru kırıldığını duyurdu.
Açıklamada, ABD'nin ev sahipliği yaptığı 1994 Dünya Kupası'nda 3 milyon 587 bin 538 taraftarla kırılan rekorun geride bırakıldığı kaydedildi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, tribünlerdeki doluluk oranından övgüyle bahsederek, "Tarihin en başarılı turnuvası. Stadyumlar dolu, şehirler dolu, atmosfer harika." ifadelerini kullandı.
Toplam 16 stadın ev sahipliği yaptığı turnuva, 19 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.