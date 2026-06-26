Dünya Kupası tarihinde yeni rekor! 3.6 milyon taraftarla tarih yazıldı!

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, henüz tamamlanmadan futbol tarihinin en çok izlenen turnuvası olmayı başardı. 3.6 milyon taraftar barajını aşan dev organizasyon, 32 yıldır kırılamayan rekoru tarihe gömdü.