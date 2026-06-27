L Grubu'nda mutlu son! Hırvatistan son 32'de

Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran ve ikinci sırada yer alan Hırvatistan doğrudan, 4 puanla 3. sırada bulunan Gana ise "en iyi üçüncüler" kontenjanından son 32 turuna çıktı.

Son 32 turuna "en iyi üçüncüler" kontenjanından yükselmek için bu karşılaşmanın sonucunu bekleyen İskoçya, Hırvatistan'ın kazanmasıyla Dünya Kupası'na veda etti.