Özbekistan'ı mağlup eden Kongo son 32 biletini kaptı

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son hafta mücadelesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan karşı karşıya geldi.

Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, puanını 4'e yükselterek en iyi üçüncüler arasında son 32 turuna yükseldi. Puanla tanışamayan Özbekistan ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.