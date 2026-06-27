Özbekistan'ı mağlup eden Kongo son 32 biletini kaptı
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda son hafta mücadelesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan, Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son 32 turuna kalma yolunda büyük önem taşıyan mücadeleyi Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son hafta mücadelesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan karşı karşıya geldi.
Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, puanını 4'e yükselterek en iyi üçüncüler arasında son 32 turuna yükseldi. Puanla tanışamayan Özbekistan ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Karşılaşmada gol perdesini 10. dakikada RAMS Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov açtı. Özbek yıldızın şık golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Özbekistan, ikinci devrede üstünlüğünü koruyamadı.