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Özbekistan'ı mağlup eden Kongo son 32 biletini kaptı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Özbekistan'ı mağlup eden Kongo son 32 biletini kaptı

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda son hafta mücadelesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan, Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son 32 turuna kalma yolunda büyük önem taşıyan mücadeleyi Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son hafta mücadelesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan karşı karşıya geldi.

Özbekistan'ı mağlup eden Kongo son 32 biletini kaptı - 1

Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, puanını 4'e yükselterek en iyi üçüncüler arasında son 32 turuna yükseldi. Puanla tanışamayan Özbekistan ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Özbekistan'ı mağlup eden Kongo son 32 biletini kaptı - 2

Karşılaşmada gol perdesini 10. dakikada RAMS Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov açtı. Özbek yıldızın şık golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Özbekistan, ikinci devrede üstünlüğünü koruyamadı.

Özbekistan'ı mağlup eden Kongo son 32 biletini kaptı - 3

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Yoane Wissa, 68. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. 78. dakikada Fiston Mayele takımını öne geçirirken, Wissa 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-1'e taşıdı.

Özbekistan'ı mağlup eden Kongo son 32 biletini kaptı - 4

Bu sonuçla Sebastien Desabre yönetimindeki Demokratik Kongo Cumhuriyeti adını son 32 turuna yazdırırken, Shomurodov ve arkadaşları turnuvayı puansız tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti.

#Dünya Kupası
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