CANLI | Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, grup aşamasının son haftasında son 16 turuna yükselme hedefiyle kozlarını paylaşıyor. H Grubu'nda dengeleri değiştirebilecek mücadelede alınacak sonuç, hem iki takımın kaderini hem de İspanya ile Uruguay'ın yer aldığı grubun nihai sıralamasını doğrudan etkileyecek. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Grup aşamasının son haftasında gözler H Grubu'na çevrildi. Eleme turu hesaplarının yapıldığı kritik karşılaşmada Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, sahaya çıkacak. Aynı saatte oynanacak diğer mücadeleyle birlikte gruptaki tüm dengeler yeniden şekillenebilir.
İLK YARI
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
4' Suudi Arabistan'da Saud Abdulhamid sarı kart gördü.
8' Yeşil Burun Adaları'nda Wagner Pina sarı kart gördü.
18' Salem Al Dawsari'nin şutu kaleyi bulmadı.
22' Willy Semedo önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.
23' Yeşil Burun Adaları sağ kanattan köşe vuruşu kazandı.
24' Karşılaşmada su molası verildi.
27' İçecek molasının ardından oyun yeniden başladı.
30' Hassan Al Tambakti sakatlanarak oyuna devam edemedi.
33' Suudi Arabistan'da Hassan Al Tambakti'nin yerine Ali Lajami oyuna girdi.
34' Jamiro Monteiro'nun uzak mesafeden çektiği şut auta gitti.
39' Yeşil Burun Adaları köşe vuruşu kazandı.
39' Joao Paulo'nun kafa vuruşu isabetsiz oldu.
42' Willy Semedo'nun şutu auta gitti.
45+2' Mohamed Kanno'nun kafa vuruşunu Yeşil Burun Adaları savunması çizgiden çıkardı.
45+4' Saud Abdulhamid'in sert şutu kaleyi bulmadı.
45+6' İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İŞTE İLK 11'LER
Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Pina, Fernandes, Borges, Lopes, Pina, Mendes, Semedo, Duarte, Jamiro, Livramento.
Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid, Boushal, Al Amri, Tambakti, Kanno, Alkhaibari, N. Al Dawsari, Mandash, S. Al Dawsari, Al Brikan.
YEŞİL BURUN ADALARI TARİH YAZMA PEŞİNDE
Afrika futbolunun son yıllarda yükselişe geçen ekiplerinden Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nda kalıcı bir başarı elde etmeyi hedefliyor. Mücadeleci futbolu ve disiplinli takım organizasyonuyla dikkat çeken ekip, alacağı puan ya da puanlarla adını eleme turuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DA HEDEF ÜST TUR
Dünya Kupası tecrübesiyle öne çıkan Suudi Arabistan ise kritik mücadelede hata yapmak istemiyor. Disiplinli savunması ve hızlı hücumlarıyla etkili olabilen Asya temsilcisi, galibiyet alarak üst tur yolunda avantaj yakalamayı amaçlıyor.