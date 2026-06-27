CANLI | Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, grup aşamasının son haftasında son 16 turuna yükselme hedefiyle kozlarını paylaşıyor. H Grubu'nda dengeleri değiştirebilecek mücadelede alınacak sonuç, hem iki takımın kaderini hem de İspanya ile Uruguay'ın yer aldığı grubun nihai sıralamasını doğrudan etkileyecek. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.